Accidents de la vie courante : qui en sont les principales victimes ?

L'ESSENTIEL Un accident de la vie courante (Ac-VC) est un traumatisme non intentionnel qui ne survient ni sur la route, ni pendant les heures de travail en relation avec un emploi salarié ou une activité indépendante.

Les Ac-VC se répartissent entre les accidents domestiques, les accidents survenant à l'extérieur (magasin, trottoir...), les accidents de sports et les accidents de vacances et loisirs.

Une nouvelle étude de Santé Publique France a analysé la mortalité par accident de la vie courante en France.

Les accidents de la vie courante (AcVC) ont un impact important en termes de morbidité et de mortalité. "L’objectif de cet article est de décrire la mortalité par AcVC en 2016 en France selon le sexe, l’âge, le type d’AcVC, la lésion traumatique, le lieu de décès et la région, ainsi que les principales évolutions par âge et par type d’AcVC depuis 2012", expliquent les auteurs de la recherche en préambule.

Attention aux étouffements et aux chutes

Premier enseignement : le nombre de décès par accidents de la vie courante a augmenté de 10% entre 2012 et 2016. En 2016 en France, il y en a eu 24 211.

Les accidents sont la première cause de décès chez les enfants de 1 à 4 ans, qui sont principalement victimes de suffocations et de noyades. Par ailleurs, les décès par accidents ont principalement eu lieu à des âges élevés. "Les chutes représentent près de la moitié des décès par AcVC", ajoutent les scientifiques.

Pour plus de prévention

"De nombreux décès par AcVC pourraient être évités par des mesures de prévention adaptées", estime Santé Publique France. Avant de conclure : "une meilleure connaissance des circonstances de survenue des AcVC à l’origine des décès permettrait de mieux comprendre les événements et la chronologie ayant conduit au décès".