Des composants des sièges auto jugés toxiques pour le cerveau des enfants

L'ESSENTIEL A un an, la taille du cerveau d'un bébé est aux 2/3 de celle d'un adulte.

Le cerveau des bébés, encore immature, est particulièrement fragile.

Le développement cérébral de "toute une génération" serait menacé. Très alarmistes, des chercheurs américains viennent de démontrer que certains produits utilisés pour fabriquer les sièges auto sont "neurotoxiques", surtout pour les enfants.

Esters organophosphorés

Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques se sont focalisés sur les esters organophosphorés, qui sont utilisés pour rendre les produits de consommation moins inflammables. "On les trouve dans une grande variété d’objets électroniques, les matériaux de construction, les véhicules, les meubles, les sièges auto, les plastiques et les textiles", précisent les scientifiques. Par conséquent, "les esters organophosphorés et leurs métabolites sont régulièrement retrouvés dans l'urine, le sang, le tissu placentaire et le lait maternel des êtres humains dans le monde entier", ajoutent-ils.

Après avoir synthétisé les résultats de dizaines d'études internationales, les scientifiques, publiés dans la revue Envrironmental Health Perspective, ont établi un lien entre l'exposition aux esters organophosphorés, la baisse du QI et de la capacité d'attention chez les plus jeunes. Ils ont également démontré que les enfants ingèrent les esters organophosphorés lorsqu’ils mettent leurs mains à la bouche.

Appel aux industriels

Les chercheurs appellent donc les industriels à utiliser désormais des matériaux moins nocifs pour la santé. "Si nous ne mettons pas fin à l’utilisation des esters organophosphorés maintenant, les conséquences seront graves et irréversibles", concluent-ils.