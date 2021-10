Le cordon bleu est-il vraiment mauvais pour la santé ?

L'ESSENTIEL Les plats ultra-transformés représentent 36% des calories ingurgitées par les Français.

La consommation régulière de produits ultra-tranformés augmente les risques de cancer et d’inflammation intestinale.

Alors que le cordon bleu va disparaître des cantines scolaires de Lyon dès la rentrée 2022 dans le but de protéger la santé des enfants, peut-on réellement affirmer que ce produit est nocif pour l’organisme ?

Tout dépend en fait de sa provenance. Si on fait un cordon bleu soi-même ou si on l’achète chez le boucher, les aliments de cette recette constituent une source de protéines intéressantes pour la santé des enfants. On peut en effet confectionner un cordon bleu à partir de veau, de dinde, de poulet, d’œuf, de jambon, de bacon et de fromage.

35 ingrédients dans un seul cordon bleu

En revanche, les cordons bleus achetés en grande surface sont des aliments ultra-transformés, dont la toxicité pour l’organisme a été démontrée dans de nombreuses études. Certaines marques peuvent ainsi mettre jusqu’à 35 ingrédients dans un seul cordon bleu, dont du sucre, du sel, du gras et une multitude d’additifs.

"Le cordon bleu est un peu le fer de lance des produits alimentaires ultra-transformés, et à ce titre il n’a plus de raison d’être dans les menus des élèves lyonnais", explique donc à juste titre le conseiller délégué à l’Alimentation locale et à la Sécurité alimentaire du maire Grégory Doucet à Lyon Mag. Comme l’a précisé la mairie de Lyon auprès du HuffPost, outre le cas particulier du cordon bleu, sa démarche vise à "éviter les produits hypertransformés pleins d’additifs" dans les cantines.