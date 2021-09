Les mariés partagent aussi... leurs maladies !

L'ESSENTIEL Les gens ont tendance à s’associer avec des personnes qui leur ressemblent, que ce soit en termes d’origine social ou au niveau du poids.

Le fait que les couples partagent leurs maladies ne serait pas une affaire de gènes mais plutôt de mode de vie.

Les mariés ont pour habitude de se promettre fidélité dans la santé et dans la maladie. Mais cette fidélité irait même jusqu’à partager leurs maladies à en croire une récente étude parue le 25 août dernier dans la revue Atherosclerosis. Les auteurs japonais de l’université de Tohoku suggèrent que les couples mariés présentent un degré élevé de similitude en ce qui concerne la forme de leur corps, leur tension artérielle et même les maladies qu'ils développent, comme le diabète.

Qui se ressemble s’assemble

Tout commence dans le choix du partenaire. Les chercheurs rappellent des études antérieures qui ont montré que les gens ont tendance à s’associer avec des personnes qui leur ressemblent, que ce soit en termes d’origine social ou au niveau du poids. Les scientifiques appellent cela l’accouplement assertif, ce qui signifie que les conjoints sont souvent génétiquement similaires à celui ou celle qui partage a vie.

Dans cette nouvelle recherche, l’équipe a examiné près de 5 400 couples au Japon et plus de 28 000 vivant aux Pays-Bas. Les données sur ces personnes proviennent respectivement du Tohoku Medical Megabank Project et de l'étude Lifelines. Les données collectées révèlent que les couples partagent de nombreuses habitudes de vie et ont des traits physiques similaires, telles que la consommation de tabac et d'alcool, le poids, le tour de taille et l'indice de masse corporelle.

Pas une histoire de gènes

En regardant de plus près, les chercheurs ont découvert que les couples avaient également des niveaux de pression artérielle, de cholestérol, de triglycérides, de diabète et de syndrome métabolique très similaires.

Selon les chercheurs, ces similitudes n’ont que très peu à voir avec les gènes. Cela serait plutôt le résultat du mode de vie. Ainsi, ils conseillent aux couples de rechercher des conseils en matière de soins en tant que paire. Ils suggèrent même que les mariés se lancent des défis entre eux pour se tirer vers le haut et prendre de meilleures habitudes de vie afin d’améliorer leur santé.