Porter des lunettes améliorerait les performances scolaires

L'ESSENTIEL Les effets du port de lunettes sur les performances scolaires sont immédiats.

Les filles et les élèves moins aisés sont ceux qui ont présenté l'écart le plus significatif sur leurs résultats.

Les enfants qui portent des lunettes ont souvent la réputation d'être meilleurs à l’école. Une nouvelle étude révèle que cela n’est pas infondé. Les chercheurs américains de l'université Johns Hopkins affirment que les lunettes pourraient aider à libérer l'intelligence de nombreux enfants qui, sans le savoir, ont une vue faible. Ils ont présenté leurs résultats le 9 septembre dans la revue JAMA Ophtalmology.

Plus d’équité

Au cours d'un essai clinique de trois ans, les enfants recevant de nouvelles lunettes ont obtenu de meilleurs résultats aux tests de lecture et de mathématiques que les étudiants qui n'en ont pas eu ou qui en ont eu plus tard. Cette recherche s’est faite dans le cadre du programme Vision for Baltimore lancé en 2016 après que les chercheurs de John Hopkins ont découvert un sérieux besoin de soins de la vue parmi les élèves des écoles publiques de la ville. Ils se sont rendus compte que 15 000 des 60 000 élèves de la maternelle à la fin du collège avaient besoin de lunettes.

“Nous avons rigoureusement démontré que donner aux enfants les lunettes les aide à réussir à l'école, affirme l’autrice principale de l’étude Megan Collins, ophtalmologiste pédiatrique. Le succès du modèle de programme Vision for Baltimore et les résultats de la recherche pourraient faire progresser l'équité en matière de santé et d'éducation pour les étudiants de tout le pays.”

Une réussite scolaire immédiate

De 2016 à 2019, l'équipe a étudié les performances de 2 304 élèves de la primaire à la fin du collège qui ont subi un dépistage de la santé oculaire. Les chercheurs ont examiné leurs résultats dans des tests de lecture et de mathématiques standardisés à un et deux ans d'intervalle. Pour les enfants qui ont reçu de nouvelles lunettes, leurs scores en lecture ont augmenté de façon spectaculaire au cours des 12 mois suivants et de manière plus significative que les enfants qui ont des lunettes plus tard. Les élèves du primaire ont également vu leurs notes en mathématiques augmenter fortement après avoir reçu des lunettes.

Dans le détail, les filles ont donné des améliorations encore plus nettes que les garçons après avoir reçu de nouvelles lunettes. Dans l'ensemble, les élèves portant des lunettes ont bénéficié d'un coup de pouce éducatif équivalent à deux à quatre mois d'apprentissage supplémentaires par rapport à leurs camarades de classe sans lunettes. Ceux qui étaient les moins aisés ont également montré des améliorations plus significatives que la moyenne. “C'est ainsi que vous comblez les écarts”, affirme Amanda J. Neitzel, chercheuse et autrice de l’étude.