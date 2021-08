Soignants : pourquoi les médecins en blouse blanche rassurent

L'ESSENTIEL La France compte 228 000 médecins au 1er janvier 2021, soit un effectif stable depuis 2020.

En 2021, les médecins ont en moyenne 50,7 ans, et près de la moitié (47,9 %) sont désormais des femmes, une tendance qui s’accentue depuis de nombreuses années maintenant.

Selon une nouvelle enquête publiée dans le JAMA, les médecins qui portent des blouses blanches au travail sont plus respectés que les autres. Par ailleurs, les chercheurs font état d’une forte différence de perception des patients entre les hommes et les femmes médecins.

"Ces dernières années, les médecins adoptent de plus en plus de tenues décontractées lorsqu’ils travaillent, mais, à notre connaissance, la perception de ce nouveau type de vêtements par le public n'a jamais été étudiée jusqu’ici", expliquent les auteurs de l’étude en préambule. "De plus, les préjugés sexistes peuvent entraîner des attentes et des perceptions différentes des femmes et des hommes médecins, et peuvent impacter la relation avec les patients et l'établissement de la confiance", poursuivent-ils.

Plus expérimentés, professionnels et amicaux

Sur 487 répondants, les médecins portant des blouses blanches ont été perçus comme étant beaucoup plus expérimentés, professionnels et amicaux que ceux portant des vestes décontractées. Les femmes médecins ont été quant à elles globalement jugées moins professionnelles que leurs homologues masculins, et étaient beaucoup plus susceptibles d'être confondues avec une assistante ou une infirmière.

Nos résultats indiquent "que les patients préfèrent que leurs soignants portent des blouses blanches et qu'il existe des préjugés sexistes dans la perception des médecins", concluent les auteurs de l’étude.