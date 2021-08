Quel est le délai idéal entre deux grossesses ?

L'ESSENTIEL 740 000 bébés sont nés en France en 2020.

Des grossesses trop rapprochées peuvent augmenter le risque de complications.

Lorsqu’il y a plus de six ans entre deux grossesses, le risque de fausse couche ou de bébé mort-né augmente également.

Des grossesses trop rapprochées peuvent augmenter le risque de complications pour la mère et l’enfant, comme un accouchement prématuré par exemple. D’après l’Organisation mondiale de la santé, respecter un délai de 24 mois entre deux grossesses permettrait de le réduire. Selon des chercheurs de l’université Curtin, située en Australie, ces recommandations ne sont pas pertinentes pour toutes les femmes. D’après les résultats de leur étude, les femmes vivant dans des pays à haut revenu comme l’Australie, la Finlande ou la Norvège n’auraient pas besoin de respecter un délai aussi long. Ces travaux ont été publiés dans la revue spécialisée PLOS One.

Des grossesses rapprochées sans risque de complication plus élevé

Cette étude est partie d’une interrogation des chercheurs : cette recommandation de l'OMS émise depuis plus de 15 ans, et basée sur un nombre limité de preuves, issues de pays aux revenus limités, est-elle toujours pertinente ? Pour le savoir, ils ont analysé plus de 5,5 millions de naissances, survenues en Australie, en Finlande, en Norvège et aux États-Unis. Les scientifiques australiens ont déterminé le délai entre deux grossesses, puis ont recensé les différentes complications possibles. "Nous avons comparé près de trois millions de naissances, issues de 1,2 millions de mères, ayant eu au moins trois enfants, précise Dr Gizachew Tessema, auteur principal de l’étude. Nous avons découvert que le risque de complications à la naissance après un délai entre les grossesses inférieur à six mois n’était pas plus élevé en comparaison à ceux nés après un délai de 18 à 23 mois." Selon lui, ces nouvelles données doivent rassurer les parents qui conçoivent un nouvel enfant dans un délai inférieur à 24 mois et qui vivent dans des pays développés.

Des conclusions similaires en 2018

En 2018, une autre équipe de recherche a remis en cause le délai de deux ans entre deux grossesses, recommandé par l’OMS. Ces chercheurs canadiens et américains considèrent qu’il est préférable d’attendre 12 à 18 mois entre deux grossesses, notamment pour les femmes de plus de 35 ans. Lorsque celles-ci conçoivent un nouvel enfant six mois après leur accouchement, le risque de mortalité maternelle est de 1,2%, et celui de naissance prématurée est de 6%. Une naissance est considérée prématurée lorsqu’elle survient avant 37 semaines d’aménorrhée. Avec un délai de 18 mois entre ces deux grossesses, ces risques diminuent respectivement de 0,5% et de 3%.