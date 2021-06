Record mondial : une Sud-africaine accouche de 10 bébés

C’est un nouveau record mondial ! Gosiame Thamara Sithole, une Sud-africaine de 37 ans vivant à Pretoria a donné naissance ce lundi à 10 enfants. Une surprise puisque, comme l’a rapporté son mari Teboho Tsotetsi, les premiers scanners n’avaient montré que sa mère ne portait “que” huit enfants. “C'est sept garçons et trois filles. Je suis heureux. Je suis ému. Je ne peux pas beaucoup parler”, a-t-il confié à Pretoria News.

Les naissances, qui ont été confirmées à la BBC par un responsable et un membre de la famille qui n'a pas souhaité être identifié, ont donné lieu à cinq césariennes et cinq par voie naturelle. Les accouchements ont eu lieu après 29 semaines de grossesse et il est rapporté que Gosiame Thamara Sithole, la maman, est en bonne santé. “La plupart des grossesses impliquant un grand nombre de bébés se terminent prématurément”, a expliqué Rhoda Odhiambo, journaliste spécialiste de la santé à BBC Africa.

Le Guinness World Records a confié être en train d’enquêter pour savoir s’il s’agit du nouveau record du monde officiel de naissance. Celui-ci pourrait avoir été battu deux fois presque coup sur coup. En 2009, une Américaine avait pris les devants en donnant naissance à huit enfants mais le mois dernier, une Malienne de 25 ans, Halima Cissé, a accouché au Maroc de 9 bébés. Voilà que ce record pourrait désormais passer à deux chiffres.

Un mois auparavant, Mme Sithole s’est confiée à Pretoria News sur sa grossesse peu commune et expliqué que les débuts ont été difficile. “Comment allaient-ils tenir dans l'utérus ?”, s’est-elle interrogée. À cela, se sont ajoutées des douleurs aux jambes. C’est à ce moment-là que les médecins ont découvert que deux des huit fœtus “étaient dans le mauvais tube”. “C'était réglé et je vais bien depuis. Je suis impatiente d'avoir mes enfants”, avait-elle confié.

VIDEO 1.

Decuplets mother Gosiame Sithole and her husband, Teboho Tsotetsi on their first reaction when doctors told them about the 10 babies, and the unique pregnancy. #GuinnessWorldRecord #NationalBabyShower @IndyMediaSA @pietrampedi pic.twitter.com/op2By5nMMC