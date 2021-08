Comment éviter de prendre du poids en se faisant plaisir pendant les vacances d’été ?

L'ESSENTIEL La marche digestive, l’hydratation et le sommeil vous permettront de ne pas prendre trop de poids.

Il faut profiter de tout, mais dans des quantités raisonnables.

Il faut profiter ! Surtout après l’année et demie de crise sanitaire passée, cette formule doit être le maître mot de ces vacances d’été. Mais attention à ce que l’addition calorique ne soit pas trop salée… Les repas de famille, les apéritifs entre amis, les voyages, les changements de rythme de lever et de coucher… Tous ces moments peuvent mettre le corps à rude épreuve, créer des déséquilibres et des troubles tels que la diarrhée, la constipation, les reflux gastriques ou la prise de poids.

Manger de tout mais dans des quantités raisonnables

Certains vacanciers pensent que les activités réalisées pendant la journée - des randonnées, des baignades et autres excursions en plein air - compensent les excès alimentaires. C’est vrai, mais dans une certaine mesure. Rappelons que la quantité de calories dont un adulte a besoin chaque jour se situe entre 2 400 et 2 600 calories pour un homme et 1 800 à 2 200 calories pour une femme. La prise de poids arrive quand les apports journaliers dépassent cette moyenne. Ce qui peut très vite arriver !

Prenons des rations de 100 grammes pour calculer les apports : 270 calories pour du pain baguette, entre 400 et 500 calories pour du saucisson, 150 calories environ pour des chips, 370 pour de l’emmental, etc. Un hamburger classique représente entre 250 et 300 calories, auquel il faut souvent rajouter une portion de frites : 365 calories pour 117 grammes ! Alors qu’une heure de marche ne vous permettra de brûler que 213 calories ! Le déséquilibre de la balance calorique est donc rapide à atteindre. Mais comme ce sont les vacances, il faut se faire plaisir ! Ne vous appliquez pas de restrictions alimentaires mais essayez simplement de ne pas faire trop d’excès : manger un peu de tout, dans des quantités raisonnables !

Une marche digestive pour ne pas stocker les calories en graisses

S’imposer une petite routine d’exercice physique pourra également vous aider à ne pas prendre trop de poids pendant ces vacances. Après chaque repas, vous pouvez faire une marche digestive - au moins 10 minutes - pour que les calories ingérées ne se transforment pas en graisses, surtout pour le repas du soir. D’autre part, pour brûler les calories, l’idéal est de faire une séance de sport - doux car c’est quand même les vacances ! - le matin, avant le petit-déjeuner. Le corps élimine plus facilement quand il est à jeun. Et, évidemment, si vous avez envie de faire un peu plus de sport dans la journée, ne vous privez pas ! Préférez par exemple les balades à pied ou à vélo pour vous rendre sur les lieux de vos activités estivales, plutôt que les transports ou la voiture. Dernier conseil, également valable hors vacances : évitez les ascenseurs lorsque cela est possible et prenez les escaliers. Cumulées, toutes ces petites habitudes vous permettront d’être plus actif et de brûler plus de calories !

Boire deux litres d’eau par jour et éviter les boissons sucrées

Côté boisson, l’alcool est bien évidemment à consommer avec modération, pour la santé tout d'abord, mais aussi parce que ces boissons sont caloriques. Un verre de vin rouge de 150 millilitres contient par exemple 125 calories. Lors des apéritifs ou des repas arrosés, il ne faut pas oublier de boire de l’eau pour compenser la déshydratation provoquée par l’alcool. Au total, sur l’ensemble de la journée, il est conseillé de boire au moins deux litres d’eau - surtout lorsque votre lieu de vacances se situe dans une zone chaude - cela hydrate l’organisme, diminue la sensation de faim, aide à la digestion et au transit intestinal. Attention, le thé ou les boissons aromatisées ne comptent pas dans ces deux litres. D’ailleurs, autre conseil : éviter les sodas et les jus de fruits industriels qui contiennent beaucoup de sucres, sans apporter de nutriments intéressants pour l’organisme.

Enfin, le dernier élément essentiel pour limiter la prise de poids est le sommeil. Dans la mesure du possible, il faut essayer de garder les mêmes heures de lever et de coucher que d’ordinaire. Et si cela n’est pas suffisant, vous pouvez évidemment faire une sieste l’après-midi, mais pas plus de 20 minutes !