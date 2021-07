Quels sont les symptômes d’une insolation ?

L'ESSENTIEL L'organisme est pourvu de mécanismes permettant de contrôler sa température interne et de la maintenir de façon constante autour de 37°C.

L'hypothalamus tient un rôle essentiel dans cette régulation.

Avec ce soleil estival, une isolation est vite arrivée. Pour la reconnaître et la soigner, il est important d'en connaître les principaux symptômes, qui peuvent être les suivants (conjugués ou isolés) :



- Des maux de têtes.



- De l’agitation.



- Des vertiges.



- Des crampes.



- Des nausées et des vomissements.



- Une hyperthermie.



- Des frissons.



- De la fatigue.



- Une peau chaude et sèche.



- Une sensation de chaleur sur le visage.



- Des rougeurs sur le visage.



- De la fièvre.



- Une perte de connaissance.

Que faire en cas d'insolation ?

En cas d’insolation, appliquez les conseils suivants : placez la victime à l’ombre ; rafraîchissez-la en l’aspergeant d’eau, ou en lui donnant une douche ou un bain tiède ; brassez l’air de la pièce où la personne se repose, avec un ventilateur ou un système de climatisation mobile placé à distance d’elle.

Si les symptômes persistent, consultez votre médecin traitant. Attention : si la personne touchée est un jeune enfant et s’il a perdu connaissance, appelez les secours médicaux d’urgence en composant le 15 ou le 112.

Qu'est-ce qu'une insolation ?

L'insolation est un coup de chaleur auquel s’ajoutent des coups de soleil. Le coup de chaleur, également appelé hyperthermie maligne, est un dysfonctionnement des mécanismes de l’organisme visant à contrôler la température. Il se produit suite à une longue exposition à la chaleur ou en cas d’efforts prolongés dans un environnement chaud et/ou humide.