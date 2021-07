Covid-19 : si vous êtes infectés, gardez vos distances avec vos animaux domestiques !

L'ESSENTIEL Le risque potentiel est que les animaux de compagnie puissent agir comme un réservoir du virus et le réintroduire dans la population humaine.

Les animaux ne peuvent, a priori, pas se transmettre le virus entre eux.

Les chats seraient plus sensibles au virus que les chiens.

Le SARS-CoV-2 peut se transmettre aux animaux. Dès le mois d’octobre 2020, des chercheurs britanniques ont montré qu’un contact régulier entre les animaux de compagnie et des personnes infectées par le virus rend chats et chiens vulnérables à une possible contamination. À l’occasion du Congrès européen de microbiologie clinique et des maladies infectieuses (EECMID), des chercheurs hollandais ont présenté une étude dans laquelle ils invitent, s'ils ont été testés positifs, les propriétaires de chats et de chiens d’éviter le contact avec les animaux pour ne pas que ceux-ci deviennent des réservoirs pour le virus et avec le risque qu'ils le transmettent à leur tour à l’Homme.

Le virus n’est pas dangereux pour les animaux

Le mieux est d’adopter les mêmes réflexes avec les animaux qu’avec les humains en cas d’infection. “Si vous avez le Covid-19, vous devez éviter tout contact avec votre chat ou votre chien, comme vous le feriez avec d'autres personnes, estime le Dr Els Broens, chercheur à l'université d'Utrech, et auteur principal de l’étude. La principale préoccupation n'est pas la santé des animaux, mais le risque potentiel que les animaux de compagnie puissent agir comme un réservoir du virus et le réintroduire dans la population humaine.” Les données récoltées jusqu’ici indiquent que le virus n’est pas dangereux pour les animaux.

Les résultats de la recherche menée par les scientifiques hollandais n’ont pas été évalué par des pairs et donc ne peut pas encore faire l’objet d’une publication dans une revue spécialisée. Pour celle-ci, ils ont analysé les résultats des tests PCR de 156 chiens et 154 chats de 196 ménages où au moins une infection humaine a été détectée lors des 200 derniers jours. Parmi eux, 6 chats et 7 chiens (4,2%) ont eu des tests PCR positifs et les analyses de sang de 31 chats et 23 chiens (17,4%) ont révélé la présence d'anticorps.

Les chats, plus sensibles au virus que les chiens

Les animaux ne peuvent, a priori, pas se transmettre le virus entre eux. En effet, huit chats et chiens vivant dans les mêmes foyers que les animaux testés positifs ont été testés une seconde fois par les chercheurs pour vérifier s’ils peuvent se passer le SARS-CoV-2. Aucun d'entre eux n'a été testé positif, suggérant que les animaux vivant dans la même maison en contact étroit ne se contaminent pas entre eux.

Les chats seraient plus sensibles au virus que les chiens. “Si quelqu'un a le Covid-19, il y a une chance étonnamment élevée qu'il le transmette à son animal de compagnie. Les chats, en particulier ceux qui dorment sur le lit de leur maître, semblent être particulièrement vulnérables. Donc si vous avez le Covid-19, je vous conseille de garder vos distances avec votre animal de compagnie et de le garder hors de votre chambre”, avance Dorothée Bienzle, professeure de pathologie vétérinaire dans une université canadienne et co-autrice de l'étude.