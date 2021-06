Tabagisme et puberté : un risque pour la progéniture

L'ESSENTIEL Les période prénatale et pré-pubertaire ont une grande importance pour la croissance des cellules, en particulier des cellules germinales.

La consommation de tabac des parents a un impact sur la santé respiratoire de leurs progénitures par les changements épigénétiques transmis par les cellules germinales mâles.

Le tabagisme pré-pubère chez les garçons entraîne également une augmentation du risque d'obésité chez leurs enfants futurs.

Fumer tue… jusqu’à plusieurs générations. Une nouvelle étude italienne, publiée le 1er avril dans l'European Respiratory Journal souligne que les jeunes fumeurs, notamment durant l’adolescence, entraînent un risque pour leurs potentiels futurs enfants d’une diminution de la fonction pulmonaire. Un problème en France qui fait partie des pays européens les plus concernés par le tabagisme des ados.

En 2030, 8 millions de personnes mourront de maladies liées au tabac

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 6 millions de personnes meurent chaque jour de maladies liées au tabac. Un nombre qui devrait grimper à plus de 8 millions d'ici 2030 selon les projections. Les conséquences liées au tabagisme vont plus loin et dans cette étude, les chercheurs ont voulu montrer que les fumeurs mettent non seulement en péril leur propre santé mais également celle de leurs enfants et peut-être de leurs petits-enfants.

Pour cela, ils ont étudié les associations causales sur plusieurs générations afin d’étudier les effets du tabagisme. Pour cela, ils ont analysé les données de 383 descendants adultes, âgés de 18 à 47 ans. Ils ont recueilli des données sur le tabagisme des parents pendant leur vie, notamment durant l’enfance ainsi qu’avant et pendant la grossesse pour les futures mères. Des données sur la santé pulmonaire de leurs enfants ont ensuite été collectées.

Périodes prénatale et pré-pubère

Les résultats ont révélé que les période prénatale et pré-pubertaire sont des périodes clés. Elles ont notamment une grande importance pour la croissance des cellules, en particulier des cellules germinales. La consommation de tabac pendant ces périodes va avoir une influence sur la santé des générations à venir. En effet, les chercheurs suggèrent que le mode de vie et les facteurs environnementaux ont un impact sur la santé respiratoire par les changements épigénétiques transmis par les cellules germinales mâles. Ils ajoutent que le tabagisme pré-pubère chez les garçons entraîne également une augmentation du risque d'obésité chez leurs enfants futurs.

Les auteurs de l’étude notent que les interventions qui visent à réduire le tabagisme pendant les périodes clés peuvent avoir des effets bénéfiques sur plusieurs générations. Ils ajoutent que cela doit aussi bien concerner les cigarettes traditionnelles que les cigarettes électroniques.