La téléconsultation séduit plus les femmes que les hommes

L'ESSENTIEL Les conditions de réalisation et de prise en charge ainsi que les tarifs encadrant les téléconsultations ont été définis en juin 2018, par un avenant à la convention médicale.

Tout médecin peut recourir à la téléconsultation, quels que soient sa spécialité, son secteur et son lieu d’exercice.

Selon une étude réalisée par MEDADOM, les femmes recourent davantage aux consultations à distance que les hommes. Une tendance notamment due à la gestion médicale des enfants du foyer : les Françaises représentent 76% des accompagnateurs des patients de moins de 17 ans.

Parmi les motifs les plus courants de la téléconsultation féminine, on trouve le renouvellement de la pilule, les maux liés aux règles douloureuses et les infections urinaires. Pour leurs enfants, les femmes téléconsultent principalement pour la gale, les otites, les gastroentérites et les vaccins.

Les Françaises téléconsultent davantage vers 11h et 17h

Via les applications mobiles, les Françaises téléconsultent davantage vers 11h, et sont plus nombreuses à 17h sur les bornes de télémédédecine. L’étude révèle également que c’est en Normandie que l’écart est le plus marqué entre les hommes et les femmes (65% de téléconsultations y sont demandées par des Normandes). Plus globalement, la téléconsultation poursuit sa progression due à la crise de la Covid-19, avec pas moins de 17 millions de rendez-vous effectués entre mi-mars et fin-novembre 2020.

La téléconsultation est une consultation réalisée à distance d’un patient par un médecin (généraliste ou de toute autre spécialité médicale), le malade pouvant être assisté ou non, à cette occasion, par un autre professionnel de santé (ex : infirmier, pharmacien…).