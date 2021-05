Covid-19 : la colchicine se révèle être inefficace chez les malades hospitalisés

C’est un espoir de traitement qui disparaît. La colchicine, un anti-inflammatoire notamment utilisé contre la goutte, avait été identifié comme médicament potentiel pour soigner ou atténuer les symptômes de la Covid-19. L’efficacité de ce traitement potentiel a été examiné au travers de l’essai clinique britannique Recovery. Mauvaise nouvelle : les derniers résultats pré-publiés le 18 mai dans la revue medXriv en attendant d’être validés par des pairs montreraient son inefficacité chez les malades du coronavirus hospitalisés.

Les chercheurs britanniques ont rapporté que l’utilisation de la colchicine “n’est pas associée à une réduction de la mortalité (…), de la durée d’hospitalisation ou du risque d’être placé sous ventilation mécanique.” Ces conclusions sont issues d’une étude menée sur 11 340 patients en comparant 5 610 personnes qui ont été traitées avec le médicament et 5 730 qui ne l’ont pas reçu. Les résultats ne laissent désormais quasiment plus de place au doute quant à son efficacité. “Malheureusement, il n'y a aucune preuve d'un bénéfice clinique”, a estimé sur Twitter Peter Horby, l'un des responsables de l’étude Recovery.

