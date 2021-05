HTA : la pression artérielle augmente plus tôt chez les femmes !

L'ESSENTIEL La pression artérielle évolue au cours de la vie, c'est pourquoi le risque d'hypertension est plus élevé chez les personnes âgées.

La pression artérielle des femmes tend a être plus basse que celle des hommes avant 60 ans, mais elle augmente plus fortement.

Le risque d'hypertension augmente à certaines périodes de la vie des femmes comme la ménopause, la grossesse ou suite à la prise d'un contraceptif hormonal.

Comment évolue la pression artérielle au cours de la vie ? Des chercheurs américains se sont posé la question. Dans JAMA Cardiology, ils expliquent que cette évolution diffère entre les hommes et les femmes. Selon leurs conclusions, la pression artérielle des femmes tend à augmenter plus fortement, dès l’âge de trente ans, en comparaison aux hommes.

Qu’est-ce que la pression artérielle ?

Les battements du cœur font circuler le sang, ils permettent à l’organe cardiaque d’agir comme une pompe. Le sang expulsé du cœur vers les différents vaisseaux sanguins exerce une force sur les parois des artères : c’est ce que mesure la pression artérielle. Elle est définie par deux valeurs, une haute et une basse. La première, systolique, est mesurée lorsque le cœur se contracte, la seconde, diastolique, lorsqu’il se relâche. Toujours mesurées au repos, ces deux valeurs sont considérées normales lorsqu’elles sont de 140 pour la première et de 90 pour la seconde. Lorsqu'elles sont supérieures, on parle d’hypertension artérielle.

Une augmentation tout au long de la vie

Dans cette étude, les scientifiques ont observé l’évolution de la pression artérielle chez plus de 30 000 personnes, dont 54% de femmes, pendant quarante ans. "Les femmes, en comparaison aux hommes, avaient une augmentation plus prononcée de leur pression artérielle, qui démarre dès la trentaine et continue tout au long de la vie", constatent-ils. Après 60 ans, ils remarquent également que la pression artérielle des femmes est plus élevée que celle des hommes. Ces différences pourraient être liées à plusieurs facteurs comme les hormones, des différences génétiques, mais aussi aux différences économiques et sociales existants entre les hommes et les femmes. Pour les chercheurs, d’autres études sont nécessaires pour mieux comprendre ces différences et ainsi mieux prévenir les risques.

Quelles sont les conséquences de l’hypertension artérielle ?

Lorsqu’une personne souffre d’hypertension artérielle, cela épaissit et rigidifie les parois des artères, et augmente la charge de travail du cœur. Tout cela peut provoquer différentes complications cardiovasculaires ou neurodégénératives : accident vasculaire-cérébral, infarctus du myocarde, insuffisance rénale, maladie d’Alzheimer, etc. Mais la maladie a peu de symptômes, certaines personnes ressentent des maux de tête au réveil, des vertiges et parfois des troubles de la vue. Si elle souvent silencieuse, elle est pourtant très fréquente : l’hypertension artérielle concerne environ un adulte sur trois.