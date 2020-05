Un contrôle régulier de la pression artérielle réduit le risque de fibrillation auriculaire

L'ESSENTIEL Une pression artérielle supérieure 140 augmente de 26 % les risques de fibrillation auriculaire.

Avec un suivi régulier de la pression artérielle, les risques chutent drastiquement.

Le risque de fibrillation auriculaire, un rythme cardiaque irrégulier qui peut entraîner de graves complications telles qu'un accident vasculaire cérébral, une insuffisance cardiaque et des crises cardiaques dues à l'hypertension, pourrait être réduit en appliquant un contrôle intensif de la pression artérielle, selon une nouvelle étude menée par les scientifiques de l'école de médecine de Wake Forest.

L'étude publiée dans la revue Hypertension de l'American Heart Association indique que les personnes ayant une pression artérielle systolique de 140 courent un risque accru de 26 % de fibrillation auriculaire par rapport à celles ayant une pression artérielle systolique inférieure à 120. Selon l'auteur principal de l'étude, Elsayed Z. Soliman, professeur d'épidémiologie et de prévention à l’école de médecine de Wake Forest, “il s'agit de la première preuve d'un essai contrôlé randomisé qui a montré un bénéfice dans la réduction du risque de fibrillation auriculaire à la suite d'un contrôle agressif de la pression artérielle à une cible inférieure à 120 mmHg.”

Un test réalisé sur plus de 8 000 personnes

La recherche a utilisé les données disponibles avec l'essai SPRINT (Systolic Blood Pressure Intervention Trial) recueilli par la NIH, l’institut national de santé américain, qui comprend les lectures de la pression artérielle de 8 022 participants randomisés dans l'un des deux groupes ayant une pression artérielle inférieure à 140 ou inférieure à 120 mm Hg. Pour la répartition, 4 003 participants ont été placés dans le groupe qui a reçu des mesures intensives de contrôle de la pression artérielle, et 4 019 participants ont été maintenus dans les autres groupes qui ont reçu des mesures standard de réduction de la pression artérielle (objectif inférieur à 140 mm Hg).

L'équipe de l'étude a observé les dossiers de santé des participants jusqu'à cinq ans et a constaté que seuls 88 cas de fibrillation auriculaire se sont produits dans le groupe ayant subi des mesures intensives de contrôle de la pression artérielle, tandis que 118 cas se sont produits dans le groupe ayant subi des mesures standard de contrôle de la pression artérielle.

Selon les chercheurs, les résultats obtenus montrent que l'administration de mesures intensives de réduction de la pression artérielle réduit certainement le risque de fibrillation artérielle, indépendamment du sexe, de la race ou des niveaux de pression artérielle. Pour Elsayed Soliman, “l’hypertension est le facteur de risque modifiable le plus courant de la fibrillation auriculaire. Et maintenant, nous avons une voie potentielle de prévention.”

Une évolution de la politique sanitaire aux Etats-Unis

Les chercheurs avaient commencé leur étude en 2015 et elle s'est avérée être une étape importante. Elle avait été conçue pour mieux comprendre l’influence d’un contrôle intensif de la pression artérielle sur la santé cardiovasculaire. Les résultats ont montré qu'un tel traitement réduisait efficacement le risque de fibrillation auriculaire et de décès ultérieurs. Sur la base des résultats de cette étude, l'American Heart Association et l'American College of Cardiology ont depuis mis à jour leurs directives cliniques pour l'hypertension artérielle.

Auparavant, une recherche similaire menée par SPRINT et publiée par Wake Forest Baptist avait découvert que la réduction de la pression artérielle diminuait le risque de troubles cognitifs et pouvait ralentir les dommages cérébraux liés à l'âge.