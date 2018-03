Une triple mini-pilule normalise la pression artérielle chez 50% des malades en plus

Une « pilule triple » associant 3 médicaments anti-hypertenseurs à faible dose augmente significativement le nombre de patients hypertendus atteignant l’objectif cible de leur de traitement et ce sans augmentation des effets indésirables.

C'est ce qui ressort d'une étude présentée au congrès de l’American College of Cardiology. De quoi revoir les recommandations actuelles.

Les avantages d'une mini-pilule triple

En pratique, prendre plusieurs médicaments par jour, potentiellement à des horaires différents, s’avère être complexe pour de nombreux patients. Une pilule « tout en un » faciliterait d’une part la prescription pour les médecins, et d’autre part l’observance pour les patients.

70 % des patients ont bénéficié immédiatement et durant les 6 mois de l'étude d’une amélioration de leur pression artérielle en étant traités par cette pilule triple.

Un cocktail synergique

L’essai randomisé sri-lankais TRIUMPH incluant 700 patients âgés en moyenne de 56 ans était basé un critère d’évaluant principal : la proportion de malades atteignant une pression artérielle cible de 140 / 90 mmHg ou moins à 6 mois. La pilule triple était constituée de 10 mg de telmisartan, 2,5 d’amlodipine et 12,5 mg de chlorthalidone.



La diminution moyenne de la pression artérielle était de 8,7 mmHg chez les participants recevant la pilule triple et de 4,5 mm Hg chez ceux qui recevaient les traitements « habituels ». La différence maximale observée entre les deux groupes de malades a été observée 6 semaines après le début du traitement : 68% des personnes recevant la pilule triple atteignent une pression artérielle à l'objectif, contre 44% des personnes recevant les traitements habituels.

En pratique, cela représente une réduction de 53% du risque d’hypertension artérielle chez les patients recevant la pilule triple.

Sans majoration des effets indésirables

La combinaison de 3 traitements à faible dose a donc un effet synergique, sans addition ou majoration des effets indésirables. Ceci devrait conduire à reconsidérer les recommandations actuelles, sachant qu’elles diffèrent selon les pays (130/80 mmHg aux Etats-Unis versus 140/90 mmHg en Europe).

Traiter l’hypertension artérielle aux objectifs définis par les consensus permet de prévenir les infarctus, les AVC et certains problèmes rénaux. Or, de nombreuses personnes souffrant d’hypertension artérielle ne reçoivent aucun traitement et environ un tiers de ceux qui sont traités atteint la valeur cible de pression artérielle recommandée.