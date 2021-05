Bac, partiels : cet extrait de raisin et de bleuet augmente de 36% les performances cognitives

L'ESSENTIEL La crise de la Covid-19 a considérablement perturbé les lycéens et les étudiants, qui redoutent encore plus que d'habitude leurs examens et partiels à venir.

Pour augmenter leurs performances intellectuelles, beaucoup se tournent vers des produits potentiellement dangereux pour la santé.

Alors que le baccalauréat et les partiels approchent à grand pas, la PME française Activ’Inside vient de démontrer qu’un extrait de raisin et de bleuet augmente de 36% les performances cognitives des jeunes.

Remplacer les produits dangereux pour la santé

20% des étudiants ont recours à des substances médicales qualifiées de "nootropes" dans le but de booster leurs performances cognitives en période d’examen. Or, "ces substances ne sont pas sans risque pour la santé, et sont accompagnées d’effets secondaires tels que la dépendance", déplore Activ’Inside. "C’est pourquoi nous avons souhaité tester chez les étudiants MemophenolTM, une formule brevetée d’extraits de raisin français et de bleuet sauvage canadien aux effets cliniquement prouvés sur l’apprentissage et la mémoire, afin d’évaluer son efficacité sur des paramètres cognitifs tels que la concentration et les performances intellectuelles", explique la PME bordelaise.



Pour ce faire, les chercheurs français ont publié dans le PNAS une étude clinique croisée et randomisée en double aveugle contre placebo, menée auprès d’étudiants universitaires âgés de 18 à 25 ans. Durant cet essai, chaque participant a reçu les 2 traitements - placebo et MemophenolTM (2x300 mg en une seule prise). Cette consommation a été séparée par une période durant laquelle aucun produit testé n'a été pris. "L’approche croisée est très intéressante car elle permet une diminution de la variabilité interindividuelle", précise Activ’Inside.

Précision, mémoire et attention augmentées

Les performances cognitives globales ont été évaluées au moyen de tests objectifs (STS, SSS, RVIP) et d'auto-évaluation (VAS). Bilan : Memophenol™ a augmenté les performances cognitives (précision, mémoire et l’attention) de 36% comparé au placebo. "Activ’Inside montre ainsi que le Memophenol™ constitue une alternative naturelle permettant de booster les performances cognitives en situation d’examen", se félicite la PME française.



Benoît Lemaire, président d’Activ’Inside, conclut : "les résultats de notre essai clinique valident la pertinence de notre solution Memophenol™ à répondre à un enjeu de santé public majeur affectant une large part de la population étudiante. Alors que les stimulants consommés par des étudiants toujours plus nombreux sont de plus en plus discutés sur le devant de la scène médiatique en raison de leurs effets potentiellement nocifs à court ou à long terme, Memophenol™ apparaît comme une solution bénéfique aussi bien pour le bien-être des étudiants que pour leur cheminement académique."