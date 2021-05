Vous vous sentez plus jeune que votre âge ? C’est bon pour votre santé !

L'ESSENTIEL Le niveau de stress et ses effets sur la santé sont liés au regard que l'on porte sur son âge

Des chercheurs suggèrent des actions contre les stéréotypes liés à l'âge

L’âge semble être un repère fixe, pourtant, il peut être subjectif. Par exemple, vous avez 40 ans, mais vous sentez plus l’âme d’un jeune de 20 ans. Ce n’est pas un trouble psychologique, et surtout cela pourrait être une bonne nouvelle. D’après une étude de l’American Psychological Association, les personnes se sentant plus jeune que leur âge réel serait en meilleure santé. Les auteurs de cette recherche constatent qu’ils se sentent généralement mieux, ont de meilleures capacités cognitives, moins d’inflammation et de risque d’hospitalisation. Cela permettrait même d’accroître la longévité. Tous ces bienfaits seraient liés à un facteur : le stress.

Des effets moins importants du stress

Les auteurs de cette étude ont analysé les données médicales de plus de 5 000 personnes âgées de 40 ans et plus, ainsi que leurs réponses à un sondage. Ce dernier portait sur leur niveau de stress, leur santé, leurs activités quotidiennes et leur âge ressenti. "Généralement, nous constatons que l’état de santé décline à mesure que l’âge avance, mais nous savons aussi que ces trajectoires de santé liées à l’âge varient considérablement", précise Markus Wettstein, l’un des co-auteurs de la recherche. L’analyse des données montre que les personnes les plus stressées déclarent décliner plus vite, en particulier chez les personnes les plus âgées. En revanche, les personnes qui se sentent plus jeunes que leur âge, le lien entre le stress et la dégradation de l’état de santé est plus faible.

Lutter contre les clichés liés à l’âge

D’après les chercheurs, ce rajeunissement psychologique pourrait réduire les effets négatifs du stress et ainsi améliorer l’état de santé. Ils supposent que "des campagnes pour contrer l’âgisme et les stéréotypes liés à l’âge" permettraient de réduire l’impact du stress sur cette population. Des mesures de lutte contre le stress sont aussi considérées comme une solution efface pour améliorer l’état de santé des personnes âgées. Parfois qualifié de "mal du siècle", le stress a un impact important sur la qualité de vie mais aussi sur le corps et la santé. Cela augmente le risque de surpoids et d’obésité, fatigue le coeur et serait même associé à un risque aggravé de maladie d’Alzheimer.