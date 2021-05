Non, le «mode nuit» des téléphones n’aide pas à mieux dormir

L'ESSENTIEL 67% des Français déclarent avoir eu des troubles du sommeil.

Ces troubles touchent plus fortement les femmes (58%) et les catégories socio-professionnelles modestes (54%).

Selon une nouvelle étude publiée dans la revue Sleep Health, l’activation du "mode nuit" des Iphones n’aide pas à mieux dormir.

Production de mélatonine

Le "mode nuit" des Iphones fait passer l’écran d'une lumière bleu à une teinte jaune/orangée, afin d’éviter que la lumière bleue ne stimule la production de mélatonine, l'hormone qui pousse le corps à se réveiller. Pour analyser l’impact de ce changement, des scientifiques de l'université Brigham Young et de l'hôpital de Cincinnati ont recruté 167 étudiants, et leur ont demandé de passer au moins huit heures au lit, évaluant leur sommeil grâce à un appareil fixé à leur poignet.

Après leur expérience, les chercheurs ont divisé les jeunes en deux groupes distincts : ceux qui dormaient en moyenne sept heures par nuit, et ceux qui dormaient moins de six heures. Les participants ont ensuite été assignés au hasard à l'une des trois conditions suivantes pour l'heure précédant le coucher (pendant sept nuits consécutives) : utilisation de l'iPhone avec l’option "Night Shift" activé ; utilisation de l'iPhone avec l’option "Night Shift désactivé" ; et aucune utilisation du téléphone.

S timulation psychologique

Bilan : la qualité du sommeil des étudiants a été similaire avec ou sans l’activation du mode nuit de leur téléphone. La qualité des nuits a en revanche été meilleure pour ceux qui n’avaient pas consulté leur téléphone dans leur lit. Selon les chercheurs, ce n’est donc pas le "mode nuit" qui empêche ou non de dormir, mais plutôt la stimulation psychologique entraînée par la consultation de l’Iphone avant le coucher. Pour éviter les troubles du sommeil, mieux vaut donc éteindre son téléphone, et ce bien avant de fermer les yeux.