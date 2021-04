LED : une solution contre leur lumière bleue qui empêche de dormir

L'ESSENTIEL La lumière bleue est émise naturellement par le soleil, mais aussi par des lumières artificielles comme les éclairages et les objets comportant des diodes électroluminescentes (LED).

Ces éclairages LED sont de plus en plus présents dans notre quotidien et contribuent à l’augmentation de notre exposition à la lumière bleue, potentiellement dangereuse pour la santé.

Les ampoules LED permettent de faire des économies d’énergie, mais la lumière bleue qu’elles émettent peut être mauvaise pour la santé. Des chercheurs de l’American Chemical Society ont mis au point un nouveau modèle permettant de la réduire. Ils expliquent leur démarche dans Applied Materials & Interfaces.

Qu’est-ce que la lumière bleue ?

La lumière bleue est naturellement diffusée par le soleil, mais certains appareils peuvent aussi en émettre. Or, une exposition prolongée et régulière sur une longue période peut avoir des effets néfastes : elle peut être toxique pour la rétine, est associée à un risque plus élevé de dégénérescence maculaire liée à l’âge, et perturbe notre sommeil.

Un nouveau type d’ampoule

De précédents travaux scientifiques ont permis de mettre au point un outil capable de masquer la lumière bleue, sans l’éliminer. L’équipe de l’American Chemical Society a utilisé un système de filtre permettant de générer une lumière blanche chaude, tout en évitant totalement les émissions problématiques. Ils ont créé un filtre luminescent, contenant de l’europium : il s’est avéré stable dans différentes expériences. Ensuite, les scientifiques l’ont placé dans une ampoule et la lumière produite était conforme à l’effet recherché, c’est-à-dire chaude et puissante, sans aucune émission de lumière bleue. "Le prototype a révélé la couleur des objets presque comme le fait la lumière naturelle, ce qui correspond à l’utilisation de la lumière d’intérieure", indiquent les chercheurs. "Il reste encore du travail à accomplir avant que cela soit disponible pour un usage quotidien", précisent-ils toutefois.

Comment réduire l’exposition à la lumière bleue ?

Toutes les ampoules LED n’émettent pas la même quantité de lumière bleue. Ainsi, celles dont la lumière est chaude sont a priori moins dangereuses. Mieux vaut les privilégier à celles diffusant une lumière blanche. Certaines entreprises commercialisent des filtres ou des lunettes censés nous protéger de la lumière bleue. L’Agence nationale de sécurité sanitaire estime que "leur efficacité contre les effets sur la rétine de la lumière bleue est très variable" et ajoute que "leur efficacité pour la préservation des rythmes circadiens n’est pas prouvée aujourd’hui". Dans un rapport paru en 2019, elle recommande plutôt de limiter l’utilisation des appareils émettant de la lumière bleue avant le coucher et pendant la nuit, en particulier pour les enfants.