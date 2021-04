Vaccination : Johnson & Johnson disponible dès demain

L'ESSENTIEL La France a reçu une première livraison de 200 000 doses de ce vaccin.

Les essais cliniques de phase 3 ont montré une efficacité de 85% contre les formes graves de la maladie et des résultats qui oscillent entre 57% et 72% pour les formes modérées à sévères.

Un nouveau vaccin entre en piste ce samedi. Ce jeudi, le ministre de la santé Olivier Véran a confirmé que le Johnson & Johnson, du nom de l’entreprise pharmaceutique américaine qui l’a développé, sera administré aux Français de 55 ans et plus. La France a reçu une première livraison de 200 000 doses de ce vaccin à la fin de la semaine dernière. Elle a attendu les conclusions de l’Agence européenne des médicaments (EMA) après la survenue de cas de thromboses aux États-Unis. Ce mercredi, elle a estimé que le rapport bénéfices/risques est largement favorable et que le risque de caillots sanguins est “très rare”.

De nouvelles populations ouvertes à la vaccination à partir de lundi

Contrairement aux autres, ce vaccin est unidose, c’est-à-dire qu’il ne nécessite qu’une seule injection pour procurer une efficacité contre la Covid-19. Les essais cliniques de phase 3 ont montré une efficacité de 85% contre les formes graves de la maladie et des résultats qui oscillent entre 57% et 72% pour les formes modérées à sévères. Sanofi a déjà fait savoir qu’il allait produire ce vaccin à compter du troisième trimestre de cette année, promettant un rythme de fabrication de 12 millions de doses par mois.

Olivier Véran a élargi les populations qui pourront se faire vacciner. “À compter de lundi prochain, les proches des personnes en situation d’immuno-dépression sévère” pourront recevoir une injection. Cela concerne “plusieurs centaines de milliers”, a-t-il indiqué. Par ailleurs, il assure avoir “saisi les comités scientifiques” sur la question de la vaccination des personnes de moins de 50 ans souffrant d’obésité sévère. “La réponse ne va pas tarder mais il est probable que nous puissions là aussi démarrer d’ici la mi-mai”, a-t-il estimé.

Valneva comparé à AstraZeneca

Le laboratoire franco-autrichien Valneva a annoncé ce mercredi 21 avril le lancement d'une étude clinique de phase 3 de son candidat-vaccin contre la Covid-19. Baptisée “Cov-Compare” va avoir pour but de comparer la réponse immunitaire qu’elle induit à celle du vaccin AstraZeneca. “Environ 4 000 participants recevront deux doses de l'un des vaccins, a précisé Valneva dans un communiqué, en ajoutant que l'étude sera menée sur environ 25 sites au Royaume-Uni. L'objectif principal de l'étude est de démontrer la supériorité de VLA2001 comparée à Vaxzevria deux semaines après vaccination.”

Si les résultats se révèlent positifs, Valneva a indiqué qu’elle soumettra des demandes d'autorisation de mise sur le marché “au cours de l'automne 2021”.