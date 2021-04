L'inactivité physique tue directement plus de 4 millions de personnes chaque année dans le monde

L'ESSENTIEL L’OMS définit l’activité physique comme tout mouvement corporel produit par les muscles squelettiques qui requiert une dépense d’énergie.

La marche, le vélo, le sport en général, les jeux en extérieur ou même le ménage sont autant de façons courantes de pratiquer une activité physique.

L’inactivité physique tuerait directement plus de 4 millions de personnes chaque année dans le monde, selon une nouvelle étude publiée dans le BMJ.

Chiffrer les dégâts

On le sait depuis longtemps : l’absence d’activité physique est un facteur de risque de mortalité prématurée et de nombreuses maladies. Mais cette fois, les chercheurs ont souhaité en chiffrer les dégâts. "Le but de cet essai était d'estimer le fardeau mondial associé à l'inactivité physique", précisent les auteurs en préambule. Afin de consolider les données, les risques pour la santé associés au manque d’activité physique ont été évalués dans 168 pays différents.

"Nous avons calculé les RAP (pourcentage de cas attribuables à l'inactivité) pour la mortalité toutes causes confondues, notamment via les maladies coronariennes, les accidents vasculaires cérébraux, l'hypertension, le diabète de type 2, la démence, la dépression et les cancers de la vessie, du sein, du côlon, de l'endomètre, de l'œsophage, de l'estomac et du rein", précisent les scientifiques.

Il faut faire entre 30 et 40 minutes d’activité physique par jour

Résultats : "à l'échelle mondiale, 7,2 % (....) sont attribuables à l'inactivité physique", rapportent les scientifiques. Les proportions varient de 1,6 % pour l'hypertension à 8,1 % pour la démence. On observe également un gradient croissant entre les groupes de revenu ; les RAP étaient plus de deux fois plus élevés dans les pays à revenu élevé que dans les pays à faible revenu. Cependant, 69 % des décès totaux associés à l'inactivité physique surviennent dans les pays à revenu intermédiaire, compte tenu de la taille de leur population. Des différences régionales ont également été observées.



Comme l’a récemment recommandé l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il faut faire entre 30 et 40 minutes d’activité physique par jour pour compenser les effets néfastes de la position assise sur la santé. L’OMS recommande, en plus, de faire 150 à 300 minutes de sport modéré ou au moins 75 à 100 minutes d’activité physique intense par semaine. L’instance souligne aussi l’importance du renforcement musculaire qui devrait, dans l’idéal, être l’objet d’au moins deux séances hebdomadaires.