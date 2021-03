Covid-19 : le vaccin contre la grippe a-t-il un effet protecteur ?

L'ESSENTIEL Les personnes vaccinées contre la grippe semblent mieux protégées contre la Covid-19

Elles sont moins nombreuses à être infectées et développent moins de forme sévères

Se vacciner contre la grippe saisonnière n’est pas obligatoire en France. L’injection est recommandée aux plus fragiles, comme les personnes âgées, celles souffrant de maladies chroniques ou les femmes enceintes. Ce vaccin pourrait avoir désormais une double utilité : une étude de l’université du Michigan pointe une corrélation entre la vaccination contre la grippe saisonnière et le risque de contracter la Covid-19. Dans American Journal of Infection Control, ses auteurs constatent que les personnes vaccinées ont moins de risque de contracter le virus, mais également de développer une forme grave dans le cas où elles seraient contaminées.

Des contaminations moins nombreuses

Au total, les chercheurs ont analysé les dossiers médicaux de 27 000 personnes testées pour la Covid-19 entre mars et juillet 2020. Parmi elle, 13 000 avaient reçu le vaccin contre la grippe saisonnière entre août 2019 et juillet 2020 : seulement 4% de ces personnes ont été testées positives. Dans le groupe des personnes non-vaccinées, 5% des personnes testées étaient positives à la Covid-19. Selon l’autrice principale de l’étude, Marion Hofmann Bowman, la différence entre les deux groupes est restée significative lorsque tous les critères ont été pris en compte : l’indice de masse corporelle, la consommation de tabac, le genre, l’âge, etc. Elle ajoute que les personnes vaccinées contre la grippe et positive à la Covid-19 avaient moins de risque d’être hospitalisées, en comparaison aux individus non-vaccinés. En revanche, le taux de mortalité n’était pas significativement différent entre les deux groupes.

Quelle est la cause de cette corrélation ?

Cette étude constate uniquement une corrélation entre le vaccin contre la grippe saisonnière et le risque de contracter la Covid-19 : il ne s’agit pas d’un lien de cause à effet. "Les mécanismes sous-jacents ne sont pas encore clairs", confie le Dr Hofmann. "Il est possible que les patients ayant reçu le vaccin contre la grippe sont également des personnes qui respectent plus la distanciation sociale et les recommandations du CDC (pour Center for Disease Control, l’organisme américain qui fournit les conduites à tenir pour limiter la propagation du virus ndlr), poursuit-elle. Néanmoins, il est aussi possible qu’il y a un effet biologique direct du vaccin contre la grippe sur le système immunitaire, utile pour lutter contre le SARS-CoV-2." Elle précise que des études sont en cours pour étudier les effets du vaccin contre la grippe saisonnière sur les maladies respiratoires.