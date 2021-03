Problèmes sexuels : une nouvelle plateforme permet aux femmes de consulter en ligne

L'ESSENTIEL D’après un panel européen sondé par l’Ifop, ce sont les Françaises (31%) qui se disent les plus insatisfaites de leur vie sexuelle, suivies des Italiennes (29%) et des Espagnoles (27%).

Mia.co, la première plateforme de téléconsultation en sexologie féminine d'Europe, est désormais fonctionnelle.

Consulter des experts

Baisse de libido, douleurs à la pénétration, absence d’orgasme, difficultés de couple et épanouissement sexuel… "Nous allons être en capacité de proposer des solutions durables aux troubles sexuels féminins, de répondre à toutes leurs questions et d’accompagner les femmes sur le chemin de leur épanouissement sexuel", expliquent les sexologues à l’origine de cette initiative. "Avec l’aide du Docteur Gilbert Bou Jaoudé, directeur scientifique charles.co et médecin sexologue, nous avons sélectionné des sexologues diplômées et spécialisées dans la santé sexuelle féminine, mais aussi des psychologues, des sage-femmes, des journalistes sexo, des infirmières spécialisées dans les IST, des thérapeutes de couple... Chacune d’entre elles a une spécialité permettant une vision plus complète, plus ouverte, plus pertinente", détaillent les fondateurs de la plateforme.

L’idée est donc de pouvoir consulter des experts, et d’avoir accès gratuitement à toutes sortes de documentation, via des blogs, une chaîne You Tube et les réseaux sociaux. "Nous avons un objectif clair : faire de la santé sexuelle un vrai sujet de santé public et en faciliter l'accès. Au-delà de proposer des consultations en sexologie, nous voulons avoir un rôle à jouer dans les questions de sensibilisation et d’éducation sexuelle. Nous avons fait en sorte d’être capable de traiter le plus grand nombre troubles sexuels possible", poursuivent les professionnels de santé, qui souhaitent "devenir la première clinique virtuelle mondiale dédiée à la sexologie féminine".

13% des Françaises disent n’avoir jamais eu d'orgasmes

De fait, la santé sexuelle des femmes a bien besoin de ce genre d’initiative. Selon une récente étude, 13% des Françaises disent par exemple n’avoir jamais eu d'orgasmes. Soit parce que le rapport sexuel est à chaque fois à sens unique (pour 29% d'entre elles), soit parce qu’elles ont la tête ailleurs (25%), soit parce qu’elles éprouvent de la douleur à chaque rapport (14%). Et d’après un panel européen sondé par l’Ifop, ce sont les Françaises (31%) qui se disent les plus insatisfaites de leur vie sexuelle, suivies des Italiennes (29%) et des Espagnoles (27%).