Le jeu est aussi important dans les relations amoureuses

L'ESSENTIEL En couple, pratiquer le jeu et l'espièglerie permet renforcer les liens les émotions positives, ce qui a pour conséquence de contribuer à sa longévité.

Les couples qui tissent une complicité basée sur le jeu favorisent la communication, la confiance et la complicité entre les partenaires.

Le jeu n’est pas réservé aux enfants. Lorsqu’il est pratiqué au sein du couple par des adultes, il serait même la clé de la longévité de la relation, apportant à la fois confiance, satisfaction, spontanéité, curiosité et créativité aux échanges amoureux.

C’est ce que met en lumière une nouvelle étude menée par des chercheurs de l'université Martin Luther de Halle-Wittenberg en Allemagne, qui ont étudié le lien entre le jeu dans les relations amoureuses et les relations amoureuses réussies. Leurs conclusions viennent d’être publiées dans la revue Social and Personality Psychology Compass.

Le jeu, puissant outil de communication

Selon les auteurs de l’étude, le jeu et l’espièglerie au sein du couple contribuent non seulement à renforcer les liens entre les partenaires et les émotions positives, mais favorisent aussi les compétences sociales. En jouant avec notre partenaire, nous communiquons aussi mieux avec lui, ce qui augmente la satisfaction relationnelle.

"Les comportements ludiques tels que surprendre le partenaire, raconter et rejouer des expériences communes avec le partenaire, ou former conjointement de nouvelles expériences contribuent souvent au bonheur et à la longévité des relations", explique ainsi le premier auteur Kay Brauer, chercheur en psychologie à l’université Martin Luther de Halle-Wittenberg.

Pour les auteurs, l'espièglerie encourage ainsi l'expérience d'émotions positives et pourrait être liée à des processus biologiques potentiels, tels que l'activation d'hormones et de certains circuits cérébraux. Elle influence également la façon dont les gens communiquent et interagissent entre eux, par exemple en aidant à gérer le stress et à résoudre les tensions interpersonnelles. Tous ces éléments peuvent avoir un impact sur la satisfaction et la confiance dans la relation, et finalement sur la longévité des relations.

Un gage de complicité

Interrogé par le site Inverse.com, Kay Brauer donne des pistes pour insuffler du jeu dans sa relation amoureuse : "Les gens enjoués s'engagent souvent de manière à aider à réinventer et à redéfinir leur relation. Par exemple, en surprenant le partenaire, en lui attribuant des surnoms ludiques ou un langage secret, en reconstituant des expériences communes ou en taquinant le partenaire d'une manière légère. Cela aide les deux partenaires à développer des sentiments de sécurité, d'intimité et de proximité."

Selon le chercheur, le jeu n’est pas seulement amusant. Il revêt aussi une dimension plus profonde en favorisant la confiance et la communication dans le couple. Ainsi, se montrer ludique peut aider à exprimer des émotions, des frustrations ou des envies que l’on ne se sentirait pas à l’aise de partager autrement.

Il estime par ailleurs que ce n’est pas grave si l’un des partenaires est davantage porté sur le jeu que l’autre. "Ce que nous trouvons dans nos données, c'est que le caractère ludique du partenaire A correspond souvent à celui du partenaire de niveau B. Cependant, le bonheur des couples n'est pas déterminé par leur similitude en soi mais par la manière dont chaque partenaire utilise son caractère ludique la relation", conclut le chercheur.