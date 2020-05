Votre couple va-t-il survivre à la crise sanitaire?

L'ESSENTIEL Selon une enquête Ifop et Charles.co, 44% des Français n'ont pas eu de rapport sexuel le premier mois du confinement.

Même lorsque vous êtes en permanence avec votre partenaire, il est important de raviver la flamme du désir sexuel.

La technologie peut nous aider à entretenir la libido même avec la distance.

D'après un sondage, ce sont 44 % des Français qui affirment ne pas avoir eu de rapport sexuel au cours du premier mois de confinement, contre 26 % auparavant. Que ce soit à cause d'une baisse de libido ou d'un éloignement plus ou moins choisi, la crise du Covid-19 a mis les couples à rude épreuve.

Comment retrouver une libido ?

La promiscuité, l'absence d'espace personnel ou de temps pour soi ont multiplié les tensions et les disputes au sein des couples confinés ensemble, faisant ainsi baisser la libido et la fréquence des rapports sexuels. Pour certains, l'éloignement est tel qu'il a pu mener à une séparation temporaire ou définitive.

Pour aider votre couple à retrouver la flamme du désir sexuel, il est important de faire preuve d'originalité en surprenant votre partenaire. Même si vous êtes encore 24 heures sur 24 ensemble, vous pouvez toujours inventer de nouveaux rituels, comme un dîner en amoureux préparé à la maison, un massage, ou la création de scénario et jeux érotiques stimulant l'imaginaire de chacun.

Comment cultiver le désir quand on est loin ?

Le confinement et les règles de restriction actuelles ont séparé certains couples depuis plusieurs semaines. Pour ces relations à distance, la solitude et le manque peuvent mettre à mal et faire craindre l'avenir.

Dans ce contexte particulier, la communication reste essentielle pour non seulement échanger sur ses émotions, mais aussi sur ses futurs projets et partager autant que possible le quotidien. L’utilisation des moyens technologiques peut aussi être utile pour stimuler la libido à distance, et redécouvrir certains plaisirs à deux même à distance. N’hésitez pas à cultiver le désir sexuel l’un pour l’autre et à préparer vos retrouvailles en imaginant ce qui vous ferez plaisir. D’ici-là, il est important de se soutenir l'un et l'autre en gardant une proximité virtuelle autant que possible.

Source : Enquête Ifop et Charles.co, menée auprès d’un échantillon de 3 045 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, par questionnaire auto-administré en ligne du 24 au 27 avril 2020.

