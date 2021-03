Allaitement : petite liste des bénéfices pour la santé des bébés

L'ESSENTIEL La cause n°1 d’arrêt précoce de l’allaitement maternel est le manque d’accompagnement.

"L’allaitement maternel pendant les 6 premiers mois de la vie a un impact important sur la santé de l’enfant". Dans un communiqué de presse, le Syndicat national de l’industrie des technologies médicales (Snitem) liste les nombreux avantages de l’allaitement, dont le choix revient évidemment à chaque maman (de nombreux bébés se développent très bien grâce aux laits maternisés, NDLR).

Obésité, pression artérielle, infection

Les études menées sur des cohortes de nouveau-nés ont montré une réduction de l’obésité et de la pression artérielle à l’adolescence, un meilleur profil lipoprotéique chez les adultes et moins d’allergies pour les enfants allaités.



Pour les enfants prématurés, le bénéfice de l’allaitement a également été démontré avec à la clé moins d’infections, d’entérocolite ulcéro-nécrosante, de dysplasie broncho-pulmonaire et de rétinopathie durant l’hospitalisation.

Des effets positifs à long terme pour la santé et le développement de ces enfants existent aussi : diminution du risque de pathologies cardiovasculaire et métabolique, ainsi qu’un meilleur développement cognitif.

70% des mamans souhaitent allaiter exclusivement à l’entrée de la maternité

A l’âge de 6 mois, seuls 25% des enfants français sont allaités. Selon une étude menée en 2018 sur 8 maternités de l’AP-HP, 70% des mamans souhaitent allaiter exclusivement à l’entrée de la maternité, et elles ne seront déjà plus que 50% à la sortie. Nombre d’entre elles soulignent la discordance des discours et des conseils reçus. "La cause n°1 d’arrêt précoce de l’allaitement maternel est le manque d’accompagnement. Il y a un réel besoin de soutien des mères dans leur projet d’allaitement dès la maternité et à leur retour à domicile. Le numéro vert que nous avons créé SOS allaitement 75 reçoit près de 2000 appels par an. Il sera étendu à toute l’Ile de France au 1er avril 2021", rappelle Dr Virginie Rigourd, pédiatre à l'hôpital Necker.