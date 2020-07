L'ESSENTIEL L'allaitement maternel exclusif permet à la mère de partager avec son enfant ses "bonnes bactéries", qui peuplent ainsi le microbiome intestinal du nourrisson.

L’allaitement maternel exclusif contribuerait à renforcer le microbiote des enfants. C’est ce que révèle une nouvelle étude, dont les résultats viennent de paraître dans la revue Cell Host & Microbe.

Menée par des chercheurs de l'Université de Colombie-Britannique et de l'Université du Manitoba, au Canada, elle montre que l’allaitement exclusif au sein permet aux "bonnes bactéries" d’être partagées par la mère à son nourrisson, voire transférées du lait maternel à l’intestin de ce dernier.

"Notre étude confirme que le lait maternel est un moteur majeur du développement du microbiote intestinal des nourrissons", explique le Dr Stuart Turvey, co-auteur principal de l'étude. "Nous avons découvert que l'exclusivité et la durée de l'allaitement maternel étaient fortement associées à la composition globale du microbiote intestinal d'un bébé et que les bactéries du lait maternel façonnent le microbiote intestinal d'un bébé à un degré similaire à celui d'autres modificateurs connus du microbiote intestinal tels que le mode de naissance - c'est-à-dire une césarienne ou un accouchement vaginal."

Un microbiote plus riche et plus divers

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont recruté 1 249 couples mère-bébé participant à l'étude de cohorte CHILD. Ils ont ensuite analysé le microbiote des selles des nourrissons et du lait maternel de leur mère grâce à une technique permettant d’identifier, classer et déterminer l’abondance des microbes : le séquençage de l’ARNr 16S.

Les résultats ont montré que si le lait maternel et l'intestin du nourrisson ont des compositions microbiotiques distinctes, il existe quelques bactéries communes. Celles-ci sont plus abondantes dans le lait maternel des mères qui n'ont allaité que directement et exclusivement au sein. D'autres bactéries n’étaient présentes dans le microbiote des bébés exclusivement allaités.

"Ces résultats avancent l'hypothèse selon laquelle le lait maternel pourrait agir comme un incubateur qui enrichit, protège et transporte certaines bactéries dans le tractus intestinal du bébé, ce qui pourrait nous donner des indices sur les bactéries qui pourraient faire de bons probiotiques puisqu'elles semblent résister au voyage vers l'intestin du bébé", conclut note Brett Finlay, co-auteur des travaux.

D’autres recherches sont donc nécessaires pour identifier les bactéries capables de voyager du lait maternel vers l’intestin du nourrisson et pour mesurer leur présence au sein du microbiote intestinal.