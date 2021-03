Cinq fruits et légumes par jour : l'idéal, c'est deux fruits et trois légumes !

L'ESSENTIEL Le Programme National Nutrition Santé recommande de consommer 5 fruits et légumes par jour

Une étude portant sur 2 millions de personnes précise que la consommation de 2 portions de fruits et 3 portions de légumes est celle qui procure le plus de bienfaits

C'est LA recommandation du Programme National Nutrition Santé : consommer chaque jour cinq fruits et légumes est un gage de bonne santé. Mais selon une étude publiée dans la revue de l'American Heart Association, la vraie recette d'une vie plus longue est très précisément de consommer au quotidien deux portions de fruits et trois portions de légumes !

Cette quantité optimale a été définie à partir de l'analyse des données de deux études sur plus de 100 000 adultes suivis durant 30 ans, données regroupées avec celles provenant de 26 autres études comprenant environ 1,9 millions de participants issus de 29 pays répartis dans le monde entier. Autant dire que le panel est assez vaste pour être significatif ... Et les résultats sont clairs : manger chaque jour cinq portions de fruits et légumes est bien associé à un risque plus faible de décès mais c'est la consommation quotidienne de deux portions de fruits et de trois portions de légumes qui est associée à la plus grande longévité.

Des études qui portent sur 2 millions de personnes

Ces travaux, s'ils y ajoutent cette précision sur la quantité optimale, confirment l'intérêt de la recommandation du PNNS. Les analyses de toutes ces études qui ont donc porté sur 2 millions de personnes montrent en effet que par rapport à celles qui ne consomment que deux portions de fruits et légumes par jour, celles qui en consomment cinq ont un risque de décès toutes causes confondues inférieur de 13%, un risque de maladie cardiovasculaire inférieur de 12%, un risque de décès par cancer inférieur de 10% et un risque de décès par maladie respiratoire inférieur de 35% !

"Malgré les recommandations sur les cinq fruits et légumes par jour qui viennent de groupes comme l'American heart Association, les consommateurs reçoivent probablement des messages incohérents sur ce qui définit l'apport quotidien optimal, la quantité recommandée et les aliments à inclure ou à exclure", souligne Dong D. Wang, auteur principal de l'étude.

Tous les fruits et légumes n'offrent pas ls mêmes avantages

Son travail, outre la définition de la répartition idéale des portions de fruits et légumes, précise donc aussi les bénéfices qu'apportent -ou pas- certains aliments puisque tous ceux qui sont inclus dans la catégorie "fruits et légumes" n'offrent pas les mêmes avantages. Ainsi, les féculents tels que les pois ou le maïs, les pommes de terre et les jus de fruits ne sont pas associés à une réduction du risque de décès ou de maladies chroniques. En revanche, les légumes à feuilles vertes, épinards, laitues, choux frisé et les fruits et légumes riches en bêta-carotène et en vitamine C tels que les agrumes, les baies et les carottes diminuent ce risque.

Voici donc des éléments très concrets pour remplir idéalement son assiette ... même si les auteurs de cette étude avertissent qu'il s'agit d'un travail observationnel qui, s'il montre une association entre la consommation de fruits et légumes et le risque de décès, "ne confère pas de relation directe de cause à effet".