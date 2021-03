Covid-19 : les Japonais invités à se taire dans les transports, les restos et les magasins

L'ESSENTIEL Pour lutter contre le coronavirus, les Japonais sont invités à limiter les échanges oraux

Cette consigne vaut pour les transports, les cinémas, les salles de sport, les restaurants et les magasins

Motus et bouche cousue. Au Japon, frappé par une troisième vague meurtrière de coronavirus, les clients sont priés de se taire dans de plus en plus de restaurants et des magasins, afin de limiter tout risque de contamination. Idem dans les salles de sport et les cinémas.



"Je craignais que mes clients prennent mal cette consigne mais, non, en fait : ils comprennent que ce n'est pas de gaieté de cœur que je leur impose ça mais pour les protéger contre ce fichu virus", raconte le gérant d’un restaurant au journaliste reporter Bruno Duval.

7 910 décès liés au coronavirus

"Ce silence imposé un peu partout, ça rend moins drôles les sorties en ville entre copines, c'est clair. Après, si c'est efficace sur le plan sanitaire, on n'a pas le choix : il faut s'y faire", juge une Japonaise. De fait, les Japonais, peut autorisés à télétravailler, se taisent déjà dans les transports en commun depuis plus d’un an.



Depuis le mois de janvier, le Japon subit une vague épidémique sans précédent qui met à mal son système de santé. Il y a eu 433 432 cas de contamination et 7 910 décès recensés dans le pays depuis le début de l’épidémie de Covid-19. Malgré un faible nombre de morts liés au coronavirus (la France compte 86 454 décès, NDLR), l'impact psychologique est tel que le Gouvernement nippon a décidé de nommer un ministre de la Solitude, afin notamment d'endiguer les suicides.