Covid-19 : le virus touche aussi les yeux

L'ESSENTIEL Une IRM des globes oculaires, un fond d’oeil et une tomographie par cohérence optique devraient selon les chercheurs être réalisés chez les patients présentant une forme grave de la Covid-19 pour détecter l’éventuelle présence de nodules.

La Covid-19 touche principalement les poumons, mais depuis les premiers cas d’infection au SARS-CoV-2, des études montrent que d’autres organes et fonctions peuvent être concernés : éruption cutanée, troubles digestifs, perte du gout et de l’odorat, etc. Des chercheurs français se sont intéressés aux conséquences de la maladie sur la vue. Dans la revue spécialisée Radiological Society of North America, ils montrent que les personnes atteintes d’une forme sévère de la maladie peuvent développer des troubles oculaires.

Des patients atteints de formes sévères

Cette équipe de la Fondation Adolphe Rotschild a réalisé des IRM sur 129 patients atteints de la Covid-19 pour observer l’état de leurs yeux. Ils constatent que 7% d’entre eux avaient un ou plusieurs "nodules hyper-intenses" au niveau du globe oculaire. Sur ces neuf patients, huit avaient été hospitalisés dans des unités de soins intensifs, suggérant que ces symptômes toucheraient principalement les personnes atteintes de formes graves. Les neuf personnes avaient des nodules dans la zone maculaire de l’œil, responsable de la vision centrale, et huit d’entre elles avaient des nodules dans les deux yeux.

"Nous avons montré que quelques patients, atteints d’une forme sévère de Covid-19, (…) avaient un ou plusieurs nodules dans la partie postérieure du globe oculaire", explique Augustin Lecler, neuroradiologue de l’hôpital de la fondation Adolphe Rotschild. Avec son équipe, ils mettent en place un suivi de ces patients pour observer l’évolution des nodules et leurs conséquences à long terme. Ils cherchent à savoir si les troubles peuvent persister et provoquer une dégradation voire une perte de la vue à long terme.

Quelle est l’origine de ces symptômes ?

Les chercheurs rappellent que la formation des nodules dans l’œil reste inexpliquée. En revanche, ils suggèrent que dans le cas de la Covid-19 cela pourrait être lié à l’inflammation produite par le virus. "Un drainage inadéquat des veines dans les yeux, un problème observé chez des patients hospitalisés en soins intensifs en décubitus ventral ou intubés, pourrait être également un facteur", précise leur communiqué. Sept des neufs patients souffrant de nodules avaient été placés en décubitus ventral pendant leur séjour en soins intensifs. Par ailleurs, l’étude confirme que les personnes atteintes de comorbidités sont plus à risque face à la maladie. Sur les neufs patients atteints de troubles oculaires, deux souffraient de diabète, six étaient obèses et deux avaient de l’hypertension.

Une prévention nécessaire

D’après ces chercheurs, une IRM des globes oculaires, un fond d’oeil et une tomographie par cohérence optique devraient être réalisés chez les patients présentant une forme grave de la Covid-19 pour détecter l’éventuelle présence de nodules. "Nous pensons que ces patients doivent recevoir des traitements spécifiques pour protéger leurs yeux", souligne le Dr Lecler. Il rappelle que souvent ces symptômes passent inaperçus dans la mesure où les patients sont hospitalisés pour des problèmes plus graves.