Ecouter les stars des années 80 : un remède anti-stress ?

L'ESSENTIEL Les tubes des années 1980 pourraient susciter la nostalgie chez de nombreuses personnes et leurs sonorités joyeuses et festives peuvent provoquer la libération d'endorphines et de sérotonine dans le cerveau, ce qui augmente les sentiments de bonheur et de calme.

Le heavy metal est apparu en deuxième position des styles musicaux les plus apaisants.

En bas du classement, on trouve le rock des années 70, le dubstep, le jazz et le blues.

Écouter de la musique est bon pour la santé. Une méta-analyse de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) regroupant 900 recherches sur la musique et présentée en 2019 a listé les bienfaits qu’elle procure : réduction du stress, baisse de la tension artérielle ou encore diminution de la douleur. Dans cette nouvelle recherche, relayée par le New York Post, les scientifiques suggèrent que parmi les différents styles de musique, les tubes sortis dans les années 80 semblent être les plus efficaces pour faire baisser la tension artérielle et le rythme cardiaque.

De la nostalgie et des notes joyeuses

L’étude a été réalisée par le centre de chirurgie esthétique turc Vera Clinic auprès de 1 540 volontaires, âgés de 18 à 65 ans. Ceux-ci ont été soumis à des situations stressantes durant lesquelles ils ont écouté différents styles de musique comme des tubes des années 1960, du rock des années 70, ou R&B des années 90, du jazz ou encore du dubstep. Les résultats ont révélé que ce sont les tubes des années 80 qui ont eu le plus d’effets antistress. Parmi les participants, 96% ont constaté une baisse de leur tension artérielle en écoutant ce type de morceaux et 36% ont ressenti une baisse de leur rythme cardiaque.

“Les résultats peuvent sembler surprenants au premier abord, mais médicalement, ils ont beaucoup de sens, analyse le Dr Ömer Avlanmis, auteur de l’étude. Les tubes des années 1980 pourraient susciter la nostalgie chez de nombreuses personnes et leurs sonorités joyeuses et festives peuvent provoquer la libération d'endorphines et de sérotonine dans le cerveau, ce qui augmente les sentiments de bonheur et de calme.” Parmi les titres de cette époque qui ont été joués, on retrouve “Call me” de Blondie, “Freedom” de Wham !, “I’s a sin” des Pet Shop Boys ou encore “Kids in America” de Kim Wilde.

Rock des 70’s, dubstep, jazz et blues parmi les moins apaisants

De manière plus étonnante, le heavy metal est apparu en deuxième position des styles musicaux les plus apaisants. Environ une personne sur quatre (18%) a indiqué avoir vu son rythme cardiaque diminuer à l’écoute de ce genre musical et 89% ont présenté une baisse de leur pression artérielle. Les musiques des années 2000, du classique avec notamment la bande originale de la série “La chronique des Bridgerton” et le R&B des années 1990 complètent le top 5. En bas du classement, on trouve le rock des années 70, le dubstep, le jazz et le blues.