Comment la musique suscite des émotions

L'ESSENTIEL La musique est capable de faire ressortir des émotions différentes en fonction des régions du cerveau qu'elle active.

Les émotions suscitées par les musiques dans un film sont plus forte que la musique “pure” car le support visuel nous aide à nous identifier, ce qui accroît les émotions.

Les émotions déclenchées par la musique jouent également sur nos bagages culturels et notre histoire personnelle.

Nous sommes tous sensibles à la musique. Qu’elle soit instrumentale ou avec des paroles, elle est capable de nous faire vivre des émotions. Des chercheurs de l’université de Turku (Finlande) ont découvert quels types de mécanismes neuronaux sont à la base des réponses émotionnelles à la musique. L’étude a été publiée le 24 décembre 2020 dans la revue Cerebral Cortex.

Un vecteur d’émotions fortes

Pour cette étude, les chercheurs ont fait appel à 102 participants. Ils leur ont fait écouter de la musique qui évoque des émotions pendant que leurs fonctions cérébrales étaient scannées par imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf). Pour décrypter le fonctionnement de l’activité cérébrale, ils ont utilisé un algorithme d'apprentissage automatique afin de cartographier les régions du cerveau qui sont activées lorsque les différentes émotions induites par la musique sont séparées les unes des autres.

Ainsi, ils ont pu découvrir quelles régions du cerveau sont activées lorsque les participants à l’expérience regardent des vidéos qui évoquent des émotions fortes. De même, ils ont regardé quelles étaient les régions activées chez les participants lorsqu’ils écoutaient de la musique, et quelles émotions cela suscitaient chez eux.

“En se basant sur l'activation du cortex auditif et moteur, nous avons pu prédire avec précision si le sujet de recherche écoutait de la musique joyeuse ou triste, indique Vesa Putkinen, chercheur postdoctoral à l’université de Turku. Le cortex auditif traite les éléments acoustiques de la musique, tels que le rythme et la mélodie. L'activation du cortex moteur, là encore, peut être liée au fait que la musique inspire des sensations de mouvement aux auditeurs, même lorsqu'ils écoutent de la musique en restant immobiles dans un appareil d’IRM.”

Différences entre films et musique pure

Selon les chercheurs, les émotions évoquées par les films et la musique sont partiellement basées sur le fonctionnement de différents mécanismes dans le cerveau. Les films activent les parties les plus profondes du cerveau qui régulent les émotions dans des situations de la vie réelle, tandis que la musique n’active pas forcément ces zones.

Selon leurs hypothèses, cela viendrait du fait que les films peuvent “copier” de manière plus réaliste les événements de la vie réelle qui évoquent des émotions et ainsi activer les mécanismes innés des émotions. En ce qui concerne la musique, le rendu est différent car il est plus basé sur les influences culturelles et l'histoire personnelle propre à chaque individu.

Si les émotions induites par la musique sont traditionnellement étudiées à travers la musique instrumentale classique, les chercheurs s’en sont tenus à ce registre musical en particulier. Ils ont néanmoins fait attention à ce que les musiques écoutées par les participants n’aient pas de paroles, afin que ces dernières n'aient pas de répercussions sur les émotions des participants.