La musique fait naître 13 émotions différentes chez les humains

Que l'on soit mélomane ou non, la musique nous transporte. A tel point qu'elle peut influencer nos émotions et nos comportements en nous mettant de bonne humeur ou en nous replongeant dans un souvenir douloureux. Pour mieux comprendre ce phénomène, des chercheurs de l'université de Californie (Etats-Unis) ont mené une étude sur plus de 2000 personnes, récemment publiée dans la revue PNAS.

13 types d'émotions distincts

“Nous avons examiné les sentiments ressentis lors de 2 168 extraits de musique aux États-Unis et en Chine, écrivent-ils en préambule. Nous avons découvert 13 types distincts d'émotions que des personnes issues de 2 cultures différentes ressentent en écoutant de la musique”. Les chercheurs ont en effet recruté 1 591 participants vivant aux États-Unis et 1 258 participants de Chine. Tous ont écouté 2 168 échantillons de différents genres musicaux.

Grâce à l'évaluation des participants, les chercheurs ont pu identifier 13 catégories dans lesquelles se rangent les sentiments ressentis en écoutant de la musique : amusante, ennuyeuse, anxiogène ou tendue, belle, calme ou relaxante, rêveuse, énergisantes, érotiques, provocante, joyeuse, triste ou déprimante, effrayante, triomphante ou héroïque. Des chansons telles que “Rock the Casbah” du groupe de rock des années 80 The Clash ou “Les Quatre saisons” de Vivaldi ont rendu les gens plus énergiques. Le single d'Al Let's Green de 1971, “Let's stay Together”, a suscité des émotions érotiques, tandis que la version optimiste d'Israël Kamakawiwo'ole “Somewhere Over the Rainbow” a fait ressentir de la joie aux participants.

La musique est universelle

Si elle est culturelle, la musique est donc avant tout universelle. Un autre test réalisé dans cette étude le confirme : pour s'assurer que les personnes originaires de cultures différentes éprouvent vraiment les mêmes émotions lorsqu'elles écoutent certains types de musique, les chercheurs ont fait écouter 300 pistes instrumentales traditionnelles des cultures occidentale et chinoise aux participants. Ces derniers ont ressenti les mêmes émotions.

Les bienfaits de la musique sur la santé

La musique a un tel pouvoir qu'elle est de plus en plus utilisée comme moyen thérapeutique. La musicothérapie est pratiqué par un musicothérapeute diplômé pour maintenir ou restaurer la santé mentale, physique, émotionnelle et spirituelle. Ce moyen thérapeutique contribue à faciliter le contact, les interactions, la conscience de soi, l'apprentissage, l'expression de ses émotions, la communication et le développement personnel.

La Philharmonie de Paris explique que si la musique ne guérit pas, “elle permet d’accompagner la personne vers une position de sujet pour devenir acteur de son soin et renforcer son autonomie. Par la valorisation du ressenti, de l’élan et de la poussée corporels, elle permet de revigorer sa propre considération et son engagement au monde environnant pour améliorer sa qualité de vie.”