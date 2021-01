Pour bien vous endormir, laissez vous bercer par de la musique

L'ESSENTIEL Les individus peuvent s'endormir dans une grande variété de genres musicaux.

La musique qui aide au sommeil a plus d'emphase dans les basses fréquences telles qu'une basse plus forte, a une durée lente et soutenue des notes de musique et des rythmes qui ne sont pas dansants.

Pour les personnes qui n’ont pas de soucis pour s’endormir, la musique ne devrait pas influer davantage sur leur qualité de sommeil.

La musique comme somnifère. Des chercheurs australiens en psychologie de la musique suggèrent qu’écouter de la musique pourrait être la réponse à une meilleure nuit de sommeil. Écouter de la musique au coucher peut non seulement aider les gens à s'endormir plus rapidement, mais aussi améliorer la qualité du sommeil. Les résultats de ces travaux ont été présentés le 23 décembre dans la revue Musicae Scientia.

Une variété de genre musicaux efficaces

Selon cette étude, écouter de la musique change ce qui peut être une expérience stressante d'essayer de dormir en une expérience plus agréable. En plus d'induire la relaxation et un état de sommeil plus endormi, la musique offre une distraction aux pensées stressantes et peut également masquer les bruits distrayants dans l'environnement. “La musique a une base de preuves solide comme l'un des somnifères non pharmacologiques les mieux étudiés qui peuvent améliorer le sommeil de l'individu, à la fois en termes d'insomnie et de qualité du sommeil”, poursuit Thomas Dickson, auteur principal de l’étude et chercheur à la University of New South Wales (UNSW) de Sydney.

L’étude suggère également que ce n'est pas seulement la musique classique ou les berceuses qui peuvent aider les gens à dormir. Les individus peuvent s'endormir dans une grande variété de genres musicaux. “Sur la base des résultats de l'étude, nous avons la preuve que les caractéristiques musicales que nous avons découvertes semblaient être plus importantes que le genre pour aider à dormir”, décrit Thomas Dickson. La musique qui aide au sommeil a plus d'emphase dans les basses fréquences telles qu'une basse plus forte, a une durée lente et soutenue des notes de musique et des rythmes qui ne sont pas dansants.

Intégrer la musique à sa routine de coucher

Pour une plus grande efficacité, les chercheurs conseillent d’intégrer la musique dans la routine du coucher. “Si vous écoutez de la musique tous les soirs, à la même heure pendant au moins trois semaines, à ce moment-là, nous commençons à constater statistiquement une amélioration de la qualité du sommeil et les personnes souffrant d'insomnie deviennent des dormeurs en bonne santé”, affirme-t-il. Pour les personnes qui n’ont pas de soucis pour s’endormir, la musique ne devrait pas influer davantage sur leur qualité de sommeil, estiment les chercheurs. “La musique est plus utile pour les personnes qui ont du mal à dormir à cause de l'insomnie liée à l'anxiété ou au stress, plutôt que pour des problèmes médicaux comme l'apnée du sommeil”, précise Thomas Dickson.

Pour optimiser ses chances de bien dormir, les chercheurs recommandent de compiler une liste de musiques dédiées au sommeil avec des chansons ayant les caractéristiques propices à un sommeil réparateur. Il recommande également que le volume soit maintenu à très bas volume, à moins de 40 décibels. “Si les gens écoutent de la musique qu'ils apprécient, ils peuvent mieux dormir”, conclut-il.