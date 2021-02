Vitamine D : une simple supplémentation permettrait d'éviter des milliers de cancers

L'ESSENTIEL La vitamine D protège contre de nombreuses maladies, dont les cancers.

Les personnes âgées souffrent souvent d'une carence en vitamine D.

Publiés dans la revue Molecular Oncology, des scientifiques ont fait un calcul vertigineux. Si tous les Allemands de plus de 50 ans prenaient des suppléments de vitamine D, on pourrait éviter jusqu'à 30 000 décès par cancer par an, et gagner plus de 300 000 années de vie.

Réduction du taux de mortalité par cancer d'environ 13%

Depuis plusieurs années maintenant, les scientifiques étudient l'influence d'un apport adéquat en vitamine D sur de nombreuses maladies, comme les pathologies inflammatoires et respiratoires, le diabète ou le cancer.

Trois méta-analyses d'études cliniques ont récemment conclu que la supplémentation en vitamine D était associée à une réduction du taux de mortalité par cancer d'environ 13%.

"Compte tenu des effets positifs potentiellement significatifs sur la mortalité par cancer, nous devrions chercher de nouveaux moyens de réduire la carence en vitamine D largement répandue dans la population âgée en Allemagne", estime le directeur de l’étude M. Brenner. "Dans certains pays, les aliments ont été enrichis en vitamine D depuis de nombreuses années, comme par exemple en Finlande, où le taux de mortalité par cancer est environ 20 % inférieur à celui de l'Allemagne", rappelle-t-il. "Sans compter que la vitamine D a d’autres effets positifs, comme par exemple la baisse des taux de mortalité dus aux maladies pulmonaires", poursuit M. Brenner.

Attention aux overdoses

Après la publication de nombreuses études pointant l’effet protecteur de la vitamine D contre les formes graves de Covid-19, 73 experts français ont également appelé à sa prescription comme outil de prévention. Néanmoins, l’ANSM a de son côté mis en garde contre les risques d’overdose, à cause d’une multiplication des cas, notamment chez les enfants.