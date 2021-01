Quel est l'impact du régime végan sur les enfants ?

L'ESSENTIEL Le régime végétalien, qui exclue tous les produits d’origine animal, est de plus en plus populaire chez les jeunes parents, sensibles aux questions éthiques et écologiques.

Le régime végan génère des carences nutritionnelles chez les enfants.

Le régime végétalien impacte de manière significative le métabolisme des jeunes enfants, selon une nouvelle étude finlandaise.

Le régime végétalien, qui exclue tous les produits d’origine animal, est de plus en plus populaire chez les jeunes parents, sensibles aux questions éthiques et écologiques. Jusqu’ici, l’impact de ce mode d’alimentation sur le métabolisme des enfants n’avait pas été étudié.

Pour pallier ce manque de données, les chercheurs Topi Hovinen et Liisa Korkalo ont évalué la nutrition et le métabolisme de 40 enfants en bonne santé, tous originaires d'Helsinki. Ils suivaient un régime végétalien, végétarien ou omnivore en fonction des habitudes alimentaires de leur famille.

Manque de vitamines A et D

Bilan : les enfants suivant un régime entièrement végétalien avaient des taux de vitamine D nettement inférieurs à ceux des enfants mangeant normalement, et ce malgré une supplémentation régulière et des prélèvements sanguins effectués à la fin de l'été. Idem pour la vitamine A. Les niveaux de cholestérol LDL et HDL, d'acides aminés essentiels et d'acide docosahexaénoïque (un acide gras jouant un rôle central dans le développement de la fonction visuelle), étaient également plus faibles que la moyenne. En revanche, les niveaux de folates étaient particulièrement élevés chez les enfants végétaliens.

"Nos résultats indiquent que les effets des régimes alimentaires extrêmes sur les enfants ne peuvent pas être extrapolés à partir d'études sur les adultes. En plus de l'apport en vitamine D, il faut veiller à un apport adéquat en vitamine A et en protéines de diverses sources", commente Topi Hovinen.

Des supplémentations nécessaires

Il est recommandé de toujours compléter un régime végétalien par de la vitamine B12, de la vitamine D et de l'iode. Une supplémentation en calcium, en fer et en zinc peut aussi être nécessaire, en fonction des métabolismes de chacun.