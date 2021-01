La chirurgie bariatrique permettrait de guérir du diabète de type 2

L'ESSENTIEL La chirurgie métabolique permet de maintenir une glycémie non diabétique sans avoir besoin de médicaments contre le diabète.

Chez certains patients, les effets de la chirurgie métabolique sur le diabète ont duré dix ans.

Ainsi, le diabète de type 2 ne serait pas une maladie incurable et la chirurgie pourrait être une alternative intéressante pour la soigner.

Le diabète est l'une des principales causes de mortalité et de morbidité dans les sociétés occidentales. Cette maladie se caractérise par un trouble de l’assimilation et de l’utilisation des sucres apports par l’alimentation. Selon les chercheurs du King’s College de Londres (Royaume-Uni) et du centre hospitalier universitaire Agostino Gemelli (Italie), la chirurgie métabolique est plus efficace que les médicaments et les interventions liées au mode de vie dans le contrôle à long terme du diabète de type 2. L’étude a été publiée le 22 janvier 2021 dans la revue The Lancet.

L’étude, qui a duré 10 ans, a comparé la chirurgie métabolique avec les interventions médicales et le mode de vie traditionnels chez des patients atteints de diabète de type 2. Les résultats montrent que plus d'un tiers des patients ayant subi une intervention chirurgicale sont restés sans diabète pendant les dix années de l'essai. Cela démontre, dans le contexte du type d'investigation clinique le plus rigoureux, qu'il est possible de “guérir” le diabète de type 2.

Les bienfaits de l’intervention chirurgicale

L’étude a été menée sur 60 patients atteints de diabète de type 2 avancé et traités dans un hôpital de Rome. Au début de l'étude, tous les patients présentaient une maladie grave, avec un taux de glycémie mal contrôlée et plus de cinq ans d'antécédents de diabète. Ils ont tous été soumis de manière aléatoire à des médicaments, à des interventions liées au mode de vie ou à une chirurgie métabolique (pontage gastrique ou dérivation biliopancréatique).

Grâce à cette intervention, les résultats indiquent que 37,5% des patients traités par chirurgie ont pu maintenir une glycémie non diabétique sans avoir besoin de médicaments contre le diabète pendant les dix années qu’on duré l’étude. Pour rappel, l’Association américaine des diabétiques a défini la "guérison" du diabète comme un état continu de rémission de la maladie pendant plus de cinq ans. En d’autres termes, ces patients peuvent être considérés comme étant en rémission de leur diabète.

“Les résultats de cette étude fournissent les preuves scientifiques les plus solides à ce jour que le diabète de type 2 est une maladie guérissable, qui n'est pas inévitablement progressive et irréversible, indique le professeur Francesco Rubino, titulaire de la chaire de chirurgie bariatrique et métabolique au King's College, chirurgien consultant au King's College Hospital de Londres et auteur principal de l’étude. Outre qu'elle représente une avancée majeure dans le traitement du diabète, la chirurgie métabolique est notre meilleure piste pour trouver la cause insaisissable de la maladie.”

Une nouvelle option à développer

Selon lui, par rapport au traitement médical conventionnel, la chirurgie a permis un meilleur contrôle métabolique global, un risque cardiovasculaire plus faible, une meilleure fonction rénale ainsi qu’une meilleure qualité de vie pour les patients. De plus, la chirurgie a permis de réduire la consommation de médicaments, notamment ceux contre le diabète et l’hypertension artérielle.

Depuis quelque temps, des études présupposaient que la chirurgie bariatrique ou la perte de poids pouvait induire une rémission à long terme du diabète chez les patients souffrant d'obésité sévère. Toutefois, cette étude à montrer l'effet curatif potentiel de la chirurgie métabolique pour les patients atteints d'une maladie grave.

“Ces données corroborent l'idée que la chirurgie peut être une approche rentable pour traiter le diabète de type 2, étaye Geltrude Mingrone, professeur de médecine à l'université catholique de Rome et professeur de diabète et de nutrition au King's College de Londres. Les preuves sont maintenant plus qu'irréfutables que la chirurgie métabolique devrait être considérée comme une option thérapeutique principale pour le traitement des patients atteints de diabète de type 2 sévère et d’obésité.”