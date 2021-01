Ben Affleck hospitalisé : attention aux overdoses de Viagra

L'ESSENTIEL L'acteur américain Ben Affleck a été hospitalisé à cause d'une overdose de Viagra.

Consommer trop de Viagra peut avoir des conséquences graves sur la vision, le cœur, le cerveau et le pénis.

Prendre trop de Viagra peut avoir des conséquences catastrophiques sur la santé, comme en témoigne l'acteur américain Ben Affleck dans un entretien accordé à Playboy. "J'ai failli avoir une crise cardiaque. J'ai dû m'asseoir, et tout cela m'a fait transpirer et me sentir étourdi", raconte-t-il en se remémorant sa première prise du célèbre médicament facilitant l'érection du pénis. "Je pensais que c'était un médicament pour vieux … Mais on m’a convaincu en me disant : 'Non, non, non, tu peux le prendre aussi, ce sera comme si tu avais 14 ans et que tu te masturbais six fois par jour' " poursuit-il, révélant s'être fait hospitalisé pour overdose en 2008.

Voir rouge à vie

En 2018, Retinal Cases rapportait le cas d’un Américain de 31 ans ayant développé des troubles irréversibles de la vision après avoir consommé trop de Viagra. N'ayant pas respecté les doses indiquées sur la boîte, le jeune homme voit depuis lors tout en rouge.

En 2015, les tabloïds britanniques avaient aussi révélé l’histoire d’un Anglais de 36 ans qui, voulant impressionner ses amis un soir d’ivresse, avait avalé 35 pilules bleues. Résultat des courses : des hallucinations, une hospitalisation de 36 heures et une érection qui aura duré cinq jours. Au final, le jeune homme s’en était plutôt bien tiré, puisqu’il n’a souffert d’aucun effet secondaire à long terme.

Endommager le pénis de façon permanente

L’année précédente, un Belge de 56 ans avait été admis aux urgences 24 heures après avoir avalé 65 comprimés de 100 mg dans le but de se suicider. Là encore, en dépit de cet incroyable record et des symptômes de type vomissements, troubles de la vision et tachycardie, l’homme s’en était sorti indemne.



Enfin, dernière précision et pas des moindres concernant les risques liés au surdosage de Viagra : une érection trop longue peut endommager le pénis de façon permanente. "Si vous avez une érection qui dure plus de 4 heures, rendez-vous à l’hôpital immédiatement", recommande d’ailleurs la marque officielle Viagra sur la page d’accueil de son site, assurant qu’une dose supérieure à 100 mg par jour n’augmente en rien la performance sexuelle.