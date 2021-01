Covid-19 : les enfants seraient aussi contagieux que les adultes

L'ESSENTIEL Les enfants et les adolescents sont moins sensibles à l'infection que les adultes mais plus contagieux une fois infectés que les plus de 20 ans.

Les enfants et adolescents sont par ailleurs aussi susceptibles que les adultes de développer des symptômes mais beaucoup moins susceptibles d'avoir une maladie grave.

Pendant longtemps, les enfants sont apparus comme des petits contaminateurs du nouveau coronavirus SARS-CoV-2. Une nouvelle étude parue le 18 janvier dans la revue The Lancet et menée sur plusieurs milliers de cas a elle estimé que les enfants sont autant des contaminateurs que les adultes. “Les enfants sont potentiellement importants dans la chaîne de transmission”, a même conclu Ramanan Laxminarayan, principal chercheur responsable de l’étude, à l’AFP.

Les jeunes, autant de symptômes, moins de formes graves

L’étude a été réalisé en Chine sur un panel de 29 578 cas positifs à Wuhan. Les chercheurs ont été les cas contacts des personnes testées positives. Ils ont constaté que ces cas ont été répartis dans 27 101 foyers, entraînant un total de 57 581 contacts au sein de ces foyers. Parmi eux, 10 367 ont ensuite été testés positifs et 17 556 n’ont pas été testés. Les chercheurs ont ensuite disséqué ces différents patients en fonction des tranches d’âge.

Les chercheurs ont observé que “si les enfants et les adolescents sont moins sensibles à l'infection que les adultes, ils sont plus contagieux une fois infectés que les plus de 20 ans. Les cas de moins de 20 ans sont près de 60% plus susceptibles d'infecter d'autres personnes que les cas de 60 ans ou plus.” Les enfants et adolescents seraient par ailleurs aussi susceptibles que les adultes de développer des symptômes mais beaucoup moins susceptibles d'avoir une maladie grave, ont noté les chercheurs. Des résultats qui confirment ceux d’une étude publiée le 30 septembre dernier dans la revue Science où les jeunes infectés de moins de 17 ans ont représenté 8 % du total des cas, contaminant 10 % des cas contacts, quand les 18-29 ans ont constitué 23 % des cas et contaminé 23 % des cas contacts.

Vacciner les enfants ?

Ces résultats interrogent sur la stratégie vaccinale dont les enfants sont pour l’instant exclus. “Pour l'instant, ce n'est pas au programme”, a indiqué Olivier Véran à France Inter le 19 janvier. Un changement dans la stratégie vaccinale pourrait survenir “si la situation devait évoluer et les données apparaître”, a toutefois précisé le ministre. Alain Fischer, qui coordonne la stratégie vaccinale du gouvernement contre le Covid-19, s’est lui montré plutôt favorable à la vaccination des enfants. “Peut-être un jour faudra-t-il vacciner les enfants”, a-t-il déclaré dans Le Parisien du 16 janvier dernier.