Covid-19 : les diabétiques demandent plus de clarté dans la campagne de vaccination

L'ESSENTIEL Le diabète est un critère important de vulnérabilité face à la Covid-19.

Selon les associations, la liste des personnes prioritaires pour la vaccination manque cependant de clarté en ce qui concerne les personnes atteintes de diabète, qui ne sont qu’indirectement citées au titre des "polypathologies".

Alors qu’une nouvelle phase dans la campagne de vaccination contre la Covid-19 s’est ouverte le 18 janvier dernier, les personnes atteintes de diabète et leurs soignants dénoncent une stratégie vaccinale peu claire les concernant.

Plusieurs questions peinent en effet à trouver des réponses concrètes et formelles : quand ces personnes vulnérables pourront-elles toutes être vaccinées ? Font-elles ou non partie de la liste des personnes particulièrement vulnérables, pouvant bénéficier de la vaccination depuis le 18 janvier sur prescription médicale sans critère d’âge ?

Une liste des personnes prioritaires qui fait polémique

Les autorités, sous l’égide du professeur Alain Fisher, ont établi une liste des personnes prioritaires pour le vaccin anti-covid-19, tentant d’affiner ou de compléter celle initialement édictée par la Haute Autorité de Santé. Les personnes citées sur cette liste, nécessairement très restrictive, peuvent être vaccinées depuis le 18 janvier dernier, sous réserve de disposer d’une prescription médicale, en plus des personnes âgées de plus 75 ans qui sont également prioritaires en ce début de phase deux.



"Cette nouvelle liste, bienvenue compte-tenu du peu de doses de vaccins disponibles au regard du contexte sanitaire aggravé par l’arrivée sur le territoire français de nouveaux variants plus contagieux, manque cependant de clarté pour ce qui concerne les personnes atteintes de diabète, qui ne sont qu’indirectement citées au titre des « polypathologies » ou pathologies multiples", estiment la Société francophone du diabète et la Fédération française des diabétiques.

Les personnes diabétiques sont plus fragiles face à la Covid-19

Le diabète est pourtant un critère important de vulnérabilité face à la Covid-19. Les pouvoirs publics, y compris le Président de la République Emmanuel Macron, n’ont eu de cesse de l’affirmer dans leurs diverses interventions depuis le mois de mars. Pour preuve : les personnes diabétiques font partie de celles qui, dès le début de la crise sanitaire, ont pu bénéficier d’un dispositif d’activité partielle pour les protéger du risque de contamination sur leur lieu de travail.

La Fédération Française des Diabétiques et la Société Francophone du Diabète enjoignent donc le Gouvernement à mieux communiquer et à confirmer que les personnes diabétiques, avec une autre pathologie chronique, peuvent être vaccinées dès aujourd’hui. Elles souhaitent aussi attirer l’attention sur l’importance de la vaccination des professionnels de santé en contact répété avec les personnes diabétiques, de façon indépendante de leur âge.

"Permettre une mise à jour de la liste des publics prioritaires"

Elles demandent enfin au Gouvernement de faire le nécessaire pour qu’il n’y ait aucune entrave logistique venant perturber le déroulement efficace de la campagne de vaccination, c'est-à-dire : garantir l’accès rapide et sécurisé aux vaccins ayant fait leur preuve d’efficacité ; permettre à d’autres professionnels de santé de vacciner pour augmenter les capacités de vaccination et la rendre accessibles aux personnes ne pouvant se déplacer ; être transparent sur le nombre de doses disponibles et injectées ; permettre une mise à jour de la liste des publics prioritaires en fonction de l’évolution du nombre de personnes vaccinées et du nombre de doses disponibles. Plus de 4,5 millions de personnes sont diabétiques en France.