Nombre, effets secondaires, immunité : où en est la campagne de vaccination anti-coronavirus ?

L'ESSENTIEL 138 351 personnes ont été vaccinées contre la Covid-19 à ce jour.

On observe de fortes disparités régionales.

Aucun effet indésirable grave n’a été observé en France.

Depuis le début de la vaccination en France le 26 décembre 2020, 138 351 personnes ont été vaccinées contre la Covid-19, parmi les publics prioritaires définis par les autorités sanitaires, à savoir : les personnes âgées en EHPAD ou en unité de soin de longue durée ; l’ensemble des soignants de plus de 50 ans ou présentant des comorbidités ; les pompiers de plus de 50 ans ou présentant des comorbidités ; les aides à domicile de plus de 50 ans ou présentant des comorbidités ; les personnes handicapées vulnérables prises en charge dans les foyers d’accueil médicalisés et les maisons d’accueil spécialisées.



De fortes disparités régionales

On observe de fortes disparités régionales, avec par exemple l’Occitanie et la Normandie qui ont vacciné plus de 12 000 personnes, et la Guadeloupe mois de 100. "La campagne de vaccination se poursuit et s’ouvrira dès le 18 janvier prochain à l’ensemble des personnes de plus de 75 ans", précise la DGS.



Un cas d’effet indésirable non grave

Aucun effet indésirable grave n’a été observé en France lors de cette deuxième semaine de vaccination. "Un cas d’effet indésirable non grave a été enregistré dans la base nationale de pharmacovigilance", explique l’ANSM dans un communiqué daté du 8 janvier. "Il concerne une diminution temporaire de certaines cellules immunitaires (lymphocytes). Bien que déjà observé dans les essais cliniques, cet effet indésirable non grave n’a pas été retenu à ce jour pour figurer dans la notice", précise l’agence de santé.

Pas d'immunité collective en 2021

Selon Soumya Swaminathan, la responsable scientifique de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'immunité collective contre la Covid-19 ne sera pas atteinte en 2021 malgré la mise en place de multiples campagnes vaccinales. "Nous n'allons pas atteindre (…) l'immunité collective en 2021", a-t-elle déclaré.