Un cœur en bonne santé permet de prévenir ou retarder la démence

L'ESSENTIEL Un raidissement de l'aorte plus rapide entre la moitié de la vie et l'âge avancé est lié à des marqueurs d'une mauvaise santé du cerveau.

Cela réduit l’approvisionnement sanguin cérébral inférieur, diminue la connectivité structurelle entre les différentes régions du cerveau et affaiblit la mémoire.

Bien dans le cœur, bien dans la tête. Des chercheurs britanniques de l'université d'Oxford et de l’université College de Londres ont découvert qu’un raidissement de l'aorte rapide entre 40-50 ans et un âge avancé est lié à des marqueurs d'une mauvaise santé du cerveau. Ils ont présenté leurs résultats le 29 décembre dernier dans la revue PLOS Medicine.

Une moins bonne mémoire

Les chercheurs ont enquêté sur 542 personnes âgées qui ont reçu deux mesures de la rigidité aortique, à 64 ans et 68 ans. Des tests cognitifs ultérieurs et des scans d'imagerie par résonance magnétique cérébrale (IRM) ont évalué la taille, les connexions et l'apport sanguin de différentes régions du cerveau. Les résultats ont révélé que l’aorte, qui est la plus grande artère du corps, se raidit avec l'âge, et l'étude a révélé qu'un raidissement de l'aorte plus rapide entre la moitié de la vie et l'âge avancé est lié à des marqueurs d'une mauvaise santé du cerveau. Cela a notamment réduit l’approvisionnement sanguin cérébral inférieur, diminué la connectivité structurelle entre les différentes régions du cerveau et affaibli la mémoire.

“Notre étude établit un lien entre la santé cardiaque et la santé du cerveau et nous donne un aperçu du potentiel de réduction de la raideur aortique pour aider à maintenir la santé du cerveau chez les personnes âgées, se félicite le Dr Sana Suri, chercheur associé à la Société Alzheimer au Département de psychiatrie de l'université d'Oxford. La réduction de la connectivité entre les différentes régions du cerveau est un marqueur précoce des maladies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer, et prévenir ces changements en réduisant ou en ralentissant le raidissement des gros vaisseaux sanguins de notre corps peut être un moyen de maintenir la santé cérébrale et la mémoire à mesure que nous vieillissons.”

Mieux accompagner le vieillissement de la population

Les interventions médicales et les changements de mode de vie effectués plus tôt dans la vie pourraient aider à ralentir la raideur artérielle, estiment les chercheurs. “Dans une société vieillissante où l'on s'attend à un quasi triplement du nombre de personnes atteintes de démence d'ici 2050, l'identification des moyens de prévenir ou de retarder son apparition pourrait avoir un impact sociétal et économique significatif”, ajoutent-ils.