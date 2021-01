Le stupéfiant pouvoir du cordon ombilical contre la Covid-19

L'ESSENTIEL Des perfusions de cellules souches extraites du cordon ombilical réduisent le risque de décès et accélèrent le temps de guérison des patients atteints des formes les plus graves de Covid-19.

Serait-ce le traitement miracle tant attendu contre la Covid-19 ? Des Américains ont démontré que des perfusions de cellules souches extraites du cordon ombilical réduisent le risque de décès et accélèrent le temps de guérison des patients atteints des formes les plus graves de COVID-19. Ces résultats viennent d’être publiés dans STEM CELLS Translational Medicine.

24 patients testés en double aveugle

24 patients hospitalisés pour un syndrome de détresse respiratoire aiguë sévère ont été testés. Chacun d'eux a reçu deux perfusions à quelques jours d'intervalle, soit de cellules souches de cordon ombilical, soit de placebo. "C'était une étude en double aveugle. Les médecins et les patients ne savaient pas ce qui était perfusé", précise le Dr Ricordi, directeur de la recherche. "Deux perfusions de 100 millions de cellules souches ont été administrées en trois jours, pour un total de 200 millions de cellules chez chaque sujet du groupe de traitement."

Bilan : la survie des patients un mois après les perfusions était de 91% dans le groupe traité par les cellules souches, contre 42% dans le groupe du placebo. Parmi les patients de moins de 85 ans, 100% de ceux traités avec des cellules souches de cordon ombilical ont survécu.

Un temps de récupération plus rapide

Le Dr Ricordi et ses collègues ont également constaté que le temps de récupération était plus rapide chez les patients du groupe traité avec le cordon ombilical. Plus de la moitié des patients traités par perfusion de cellules souches se sont rétablis et sont rentrés chez eux dans les deux semaines suivant le dernier traitement. 80% des malades du groupe des cellules souches se sont rétablis au 30e jour, contre moins de 37% dans le groupe placebo. Ce traitement à base cellules souches extraites du cordon ombilical n’a déclenché aucun effet indésirable grave.



"Le cordon ombilical contient des cellules souches progénitrices, ou cellules souches mésenchymateuses, qui peuvent fournir des doses thérapeutiques à plus de 10 000 patients à partir d'un seul cordon ombilical. C'est une ressource unique de cellules qui sont à l'étude pour leur utilisation éventuelle dans des thérapies cellulaires, chaque fois qu'il faut moduler la réponse immunitaire ou la réponse inflammatoire", détaillent les chercheurs. "Nous les étudions avec nos collaborateurs en Chine depuis plus de 10 ans dans le diabète de type 1, et il y a actuellement plus de 260 études cliniques répertoriées pour le traitement d'autres maladies auto-immunes", concluent-ils.