Covid-19: le nombre de contaminations à Wuhan est dix fois supérieur aux estimations officielles

L'ESSENTIEL Une étude portant sur 34 000 Chinois et réalisée en avril estime que 4,43 % des habitants de Wuhan ont été contaminés par la Covid-19, ce qui correspondrait à plus de 480 000 personnes sur les 11 millions d'habitants de la métropole.

Un chiffre dix fois plus élevé que celui avancé par les autorités chinoises, qui estiment à 50 000 contaminations à Wuhan et affirment que le pays ne compte que 4 634 décès depuis le début de l'épidémie.

Le gouvernement chinois aurait-il minimisé à dessein le nombre de personnes contaminées à la Covid-19 dans la ville de Wuhan ? Alors que depuis le début de l’année, Pékin affirme que seules 50 354 contaminations ont été enregistrées dans l’épicentre mondial de l’épidémie, une nouvelle étude sème le doute. Publiée par le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies (CDC) et relayée par The Guardian, elle affirme que ce sont en réalité 480 000 personnes qui ont été touchées par la maladie. Soit près de dix fois plus que ce qu’affirment les autorités chinoises.

4,43 % des habitants de Wuhan contaminés

Pour parvenir à ce nouveau bilan, les chercheurs ont procédé en avril dernier à la recherche d’anticorps contre la Covid-19 chez 34 000 personnes résidant à Wuhan, ainsi que d’autres villes de la province du Hubei, de Pékin, de Shanghai et des provinces du Guangdong, du Jiangsu, du Sichuan et de Liaoning. La présence d’anticorps a été détectée chez 4,43 % des habitants de Wuhan, contre 0,44 % dans les autres villes du Hubei.

Rapportée aux 11 millions d’habitants de Wuhan, le nombre de contaminations serait en réalité plus proche des 480 000 que des 50 000, comme l’affirment les autorités chinoises depuis le début de l’épidémie.

Selon Huang Yanzhong, spécialiste de santé publique au think tank Council on Foreign Relations, cité par l’AFP, cette différence entre les chiffres officiels et réels pourrait être lié à "une sous-estimation des cas lors du chaos de fin janvier et début février, quand beaucoup de gens n’étaient pas testés ou que les tests n’étaient pas fiables".

En Chine, le bilan officiel des victimes de la Covid-19 est de 4 634 décès, dont près de 4 000 dans la ville de Wuhan. Dans le monde, l'épidémie a contaminé 81 millions de personnes et causé 1,77 million de décès.