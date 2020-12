Dépistage massif de la Covid-19 : comment ça marche, et à quoi ça sert ?

L'ESSENTIEL Les premières opérations ont débuté le 14 décembre, d'autres suivront jusqu'à la mi-janvier

Quelles villes sont concernées, à partir de quand ?



Les métropoles du Havre et de Charleville-Mézières ouvrent le bal des dépistages massifs de la Covid-19 entre le 14 et 19 décembre. Viendra ensuite le tour de Roubaix et Saint-Étienne, aux alentours du 11 janvier.

Quels sont les tests proposés ?

Les autorités de santé proposent soit des tests antigéniques, dont les résultats seront disponibles en quinze minutes, soit des tests PCR, dont les résultats seront disponibles en douze heures.

Où se faire dépister ?



Chaque mairie s’est adaptée à ses sites disponibles, le mieux est donc de s’y renseigner directement. Des écoles, des entreprises, des gymnases et des sites éphémères de dépistage ont été mobilisés.

Quelles obligations ?



Aucune. Le dépistage, comme l’isolement, est basé sur le principe du volontariat.

Quels objectifs ?



Tester 20 à 25% de la population locale sur un court laps de temps. L’objectif de l'opération est de freiner la propagation de l'épidémie mais aussi d'expérimenter une nouvelle stratégie sanitaire. "Ces opérations sont autant un moyen de limiter la propagation du virus dans les collectivités concernées qu'un levier d'expérimentation de notre stratégie 'tester-alerter-protéger' dont vous voyez qu'elle évolue", explique le ministre de la Santé Olivier Véran.

Pour les scientifiques, cela permet aussi d’avoir une photographie de l’état du portage du virus à un moment T, particulièrement chez les porteurs sains qui contaminent la population sans le savoir.



Quel isolement des personnes positives ?

Une campagne massive de dépistage n’est efficace que si les personnes positives à la Covid-19 s’isolent. Elles pourront le faire soit à leur domicile, soit dans des hôtels mis à disposition des malades. Les patients sont invités à s’isoler strictement pendant 7 jours.



Zones d’ombres et interrogations



Le dépistage massif est une expérimentation, donc pour le moment, pas une solution. La Slovaquie vient d'ailleurs de renoncer à cette stratégie, faute d’efficacité.

La période d’incubation de la maladie et la fiabilité des tests posent aussi problème aux scientifiques, car un test négatif n’est pas à prendre comme un passeport de non contagion.

Enfin, personne ne peut savoir pour le moment combien de citadins vont effectivement aller se faire dépister, et accepteront de s’isoler, car tout repose sur du volontariat.