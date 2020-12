À 102 ans, elle survit deux fois à la Covid-19

Angelina Friedman est de la famille des dures à cuire. A 102 ans, cette New-yorkaise fait figure d’exception: elle a contracté deux fois la Covid-19 cette année. Par deux fois, cette résidente de maison de retraite a réussi à s’en sortir.

Angelina Friedman est née en plein milieu de l’océan Atlantique en 1918. Cette année-là, sa famille d’origine italienne fendait les mers en direction des Etats-Unis pour échapper à la fin de la Première Guerre mondiale et à l’épidémie de grippe espagnole qui sévissait sur le Vieux continent.

En mars dernier, Angelina Friedman est prise de violents accès de fièvre mais sans problèmes respiratoires. En raison de son âge, et au vu des symptômes déclenchés par la maladie, les médecins décident de lui faire un test Covid le 21 mars qui s’avère positif. Après plusieurs semaines isolée dans sa chambre d’hôpital, elle est déclarée négative au coronavirus le 20 avril.

Quelques mois plus tard, alors que la maladie s’en était allée, elle est de nouveau prise par la fièvre et une toux sèche. Au départ, les médecins soupçonnent une simple grippe, mais lors d’un nouvel examen au mois d’octobre, Angelina Friedman est de nouveaux déclarée positive à la Covid-19. Après un nouveau séjour à l’hôpital, elle est une nouvelle fois testée négative au coronavirus le 17 novembre.

Sa fille, Joann Merola, est plus qu’heureuse que sa mère ait survécu à la maladie. “Ma mère n’est pas humaine, elle a l’ADN d’une superhéroïne”, s’exclame-t-elle lors d’un entretien pour la chaîne de télévision CNN. La vieille dame se repose désormais dans sa maison de retraite et espère ne pas contracter le virus une troisième fois.

Après avoir survécu la Seconde Guerre mondiale, elle et son mari avaient contracté tous les deux un cancer. Si son époux n’a pas pu vaincre la maladie, Angelina Friedman l’a fait. Issu d’une fratrie de 11 frères et soeurs, elle est actuellement la dernière survivante.

