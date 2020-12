Covid-19 et malades chroniques : une enquête lancée auprès des patients

L'ESSENTIEL La crise sanitaire a des conséquences sur les patients atteints de maladies chroniques

France Assos Santé lance une enquête pour évaluer l'impact psychologique de la crise chez ces patients

Les participants devront répondre chaque mois à un questionnaire

Dédier cinq minutes de son temps chaque mois pour mieux comprendre l’impact de la Covid-19. Une étude en ligne, appelée Vivre-Covid-19, est lancée fin novembre. Elle vise à recruter des personnes prêtes à répondre chaque mois à un questionnaire en ligne. L’objectif est d’évaluer les conséquences psychologiques de la pandémie, notamment pour les personnes atteintes de maladies chroniques. L’étude est pilotée par France Assos Santé, un regroupement de 85 associations de patients et doit durer jusqu’en mai 2022.

France Assos Santé & ses 85 associations membres lancent une étude unique pour mesurer le ressenti de l’ensemble des usagers de santé pendant la crise sanitaire.

Mobilisons-nous ensemble !

Participer à l'étude ➡️ https://t.co/xaBhEOnD5E#jeparticipe_vivrecovid19 #COVID19

Mesurer l’anxiété, la prise en charge médicale et la vie quotidienne

"Sa vocation est de mesurer sur deux ans le ressenti de l’ensemble des usagers du système de santé, dont les personnes malades chroniques, les personnes en situation de handicap et leurs aidants, et d’apporter de la connaissance sur leur ressenti (anxiété, résilience), leur prise en charge médicale et leur mode de vie pendant cette crise au long cours", explique un communiqué de France Assos Santé. Le regroupement d’associations rappelle que si la crise bouleverse le mode de vie de tous les Français, cette réalité est encore plus forte pour les personnes fragiles, plus exposées au virus et à ses conséquences. Pour cette étude, 10 000 participants sont recherchés : des personnes atteintes d’un handicap, des aidants, des malades chroniques et des individus en bonne santé. Elles devront répondre à des questions sur l’anxiété, la prise en charge de leur pathologie et leur vie quotidienne.

Une phase pilote menée pendant le premier confinement

Une première étape a été franchie au printemps 2020 : environ 2 000 personnes avaient répondu au sondage pilote de France Assos Santé. Près de 1 000 répondants étaient atteints d’une pathologie chronique. Les résultats montrent que près de 79% des participants ont ressentis de l’anxiété et pour plus de 60% d’entre eux, la prise en charge médicale a été bouleversée, à cause d’une annulation de rendez-vous par exemple. Si vous souhaitez participer à cette deuxième phase de l’étude, il faut vous inscrire sur le site vivre-covid19.fr. "Les premiers résultats seront délivrés en mai 2021, les résultats définitifs en novembre 2022", précise le communiqué.