Le secret d’une vie de couple réussie ? La flexibilité !

Ces dernières décennies, le nombre de divorces a considérablement augmenté en France.

La synthèse d’une série d’analyses psychologiques démontre que la flexibilité émotionnelle serait LE secret d’une vie de couple réussie. Ces travaux, publiés dans le Journal of Contextual Behavioral Science, ont combiné statistiquement les résultats de 174 études portant sur diverses approches, comme par exemple les thérapies d'acceptation et d'engagement, ou encore la régulation des émotions.

La flexibilité psychologique au quotidien

"Pour dire les choses simplement", explique Ronald Rogge, professeur de psychologie à l'université de Rochester, "cette méta-analyse souligne qu'être attentif et flexible sur le plan émotionnel dans des situations difficiles et éprouvantes n'améliore pas seulement la vie des individus, mais peut également renforcer et enrichir leurs relations intimes".

La flexibilité psychologique est définie par les scientifiques comme un ensemble de compétences que les personnes mobilisent lorsqu'elles sont confrontées à des pensées, des émotions ou des expériences difficiles. C’est, par exemple :

- Etre ouvert aux nouvelles expériences et les accepter, quelles que soient les difficultés ou les défis qu'elles présentent.

- Avoir conscience et profiter du moment présent tout au long de la vie quotidienne.

- Expérimenter des pensées et des sentiments sans s'y accrocher de manière obsessionnelle.

- Savoir se projeter dans l’avenir, même en cas de pensées et de sentiments négatifs.

- Ne pas se déconnecter de nos valeurs profondes, même si on traverse une ou plusieurs journées stressantes ou chaotiques.

- Continuer à prendre des mesures pour atteindre ses objectifs personnels, même en cas d'expériences difficiles et de revers.



Les conséquences de la rigidité psychologique



Dans les relations amoureuses, la rigidité psychologique a à l’inverse été associée par les chercheurs à :

- Une insatisfaction sur le plan personnel et envers son partenaire.

- Une vie sexuelle moins épanouie.

- Moins de soutien entre les conjoints.

- Plus de disputes, d'agressions physiques et de troubles de l’attachement.



En 2019, en France, 227 000 mariages ont été célébrés, dont 221 000 entre personnes de sexe différent et 6 000 entre personnes de même sexe. A l’autre bout de l’échelle, ce sont près de 130 000 divorces qui sont prononcés chaque année. Ces dernières décennies, le nombre de divorces a considérablement augmenté au sein de l'Hexagone (à titre comparatif, il n’y a eu que 44 738 divorces en 1972). Bilan : près de 45% des mariages finissent aujourd'hui par un divorce. Les hommes français divorcés ont en moyenne 42 ans, et les femmes dans la même situation 44 ans.